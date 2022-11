Nuovi concorrenti starebbero per arrivare all'interno della casa del GF Vip. Dopo aver recentemente accolto ben sei nuovi inquilini, presto le porte dell'abitazione di Cinecittà potrebbero tornare ad aprirsi per accogliere in casa due ex volti della trasmissione Uomini e donne in onda su Canale 5.

Le indiscrezioni sono state lanciate in una diretta social di "Casa Pipol": tra i candidati in lizza per il GF Vip ci sarebbe l'ex tronista Eugenio Colombo.

Dal cast di Uomini e donne a quello del GF Vip 7: due nuovi concorrenti in lizza

Nel dettaglio, l'appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini prosegue con successo su Canale 5.

La settima edizione dovrebbe essere la più lunga di sempre nella storia del programma e toccare una vera e propria durata record.

E così, per assicurare una costante "linfa vitale" alle dinamiche del GF Vip, nuovi concorrenti starebbero per sbarcare all'interno della casa di Cinecittà.

Tra questi sarebbero in lizza due volti noti al pubblico di Uomini e donne, la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi che tutti i giorni appassiona una media di oltre due milioni e mezzo di fedelissimi.

Ex volto del trono over di Uomini e donne in lizza per il GF Vip 7

Il primo nome in lizza per la settima edizione del GF Vip è quello dell'ex tronista Eugenio Colombo, protagonista della seguitissima storia d'amore con Francesca, durata diversi anni e poi giunta al capolinea.

Il secondo nome, invece, al momento non è stato ancora svelato ufficialmente ma stando alle indiscrezioni social, si tratterebbe di un volto noto del trono over di Uomini e donne.

Che si tratti della dama torinese Gemma Galgani, in passato già associata più volte al cast del reality show di Signorini?

In attesa di scoprire se queste indiscrezioni sui due nuovi ingressi nella casa del GF Vip, provenienti dal mondo di Uomini e donne, si concretizzeranno oppure no, degli attuali concorrenti presenti in gioco, ci sono altre tre vecchie conoscenze ben note al pubblico della trasmissione di Maria De Filippi.

Chi sono gli altri ex di Uomini e donne nel cast del GF Vip 7

Uno di questi è Luca Salatino, protagonista della passata edizione del dating show di Canale 5: dopo un inizio "scoppiettante" nella casa del GF vip, le quotazioni dell'ex tronista sono in parte crollate.

Complice il suo continuo lamentarsi per la mancanza della sua fidanzata Soraia, gli spettatori e fan social del GF Vip si dicono stufi della sua presenza in casa.

Gli altri due ex protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi, sbarcati "alla corte" di Alfonso Signorini per questa settima edizione del reality show sono Luca Onestini e Daniele Dal Moro.