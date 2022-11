Le puntate di Terra Amara stanno appassionando i telespettatori di Canale 5 e le anticipazioni delle puntate trasmesse da lunedì 21 a sabato 26 novembre rivelano che ci sarà una spiacevole notizia per la famiglia Yaman. Demir verrà travolto da una frana e Zuleyha, presente durante l'incidente, sarà sconvolta e tenterà di salvarlo da sotto i detriti che lo hanno travolto. Il figlio di Hunkar verrà ricoverato d'urgenza in ospedale, ma riuscirà a sopravvivere.

Terra Amara, trame al 26/11: Demir e Zuleyha vanno in montagna e una frana travolge Yaman

Nelle recenti puntate di Terra Amara, Zuleyha non si è rassegnata per aver perso per sempre Yilmaz. Per questo motivo, nei prossimi episodi della soap, consegnerà una lettera a Sabahattin da far recapitare suo ex fidanzato, in cui gli racconta la verità sul suo matrimonio con Demir. Per proteggere lei e suo figlio dalla ipotetica furia di suo marito, nel caso Akkaya dovesse fare qualche mossa azzardata, Altun chiederà a Yaman di andare in uno chalet in montagna. Purtroppo durante il tragitto accadrà uno spiacevole imprevisto, perché una delle gomme dell'automobile si bucherà, e Zuleyha e Demir rimarranno a piedi, senza la possibilità di contattare qualcuno.

Nel momento in cui scenderanno dalla macchina, una frana travolgerà Yaman.

Terra Amara, puntate al 26/11: Demir salva Adnan, Zuleyha è sconvolta

Nei momenti concitati in cui la terra si staccherà dalla montagna, il piccolo Adnan sarà sul cofano della vettura, ma poco prima di essere completamente travolto dai detriti, Yaman riuscirà a metterlo in salvo.

Assistendo alla scena, Zuleyha sarà sconvolta per quanto accaduto e tenterà di fare il possibile per mettere in salvo Demir.

Terra Amara, episodi al 26/11: Demir viene ricoverato in ospedale, Zuleyha si avvicina al consorte

Mentre Yaman rimarrà sepolto vivo sotto i detriti che si sono staccati dalla montagna, Zuleyha tenterà di scavare a mani nude per salvare la vita al consorte.

Le anticipazioni delle puntate di Terra Amara, che andranno in onda sul piccolo schermo della settimana fino a sabato 26 novembre, rivelano che Altun riuscirà a trovare suo marito ancora vivo. A quel punto la signora Yaman correrà per cercare i soccorsi e troverà un camionista di passaggio che la accompagnerà alla tenuta, avrà così modo di avvertire Hunkar in merito a quanto è successo. Anche la madre di Demir sarà sconvolta e le due donne correranno in ospedale, dove l'imprenditore verrà ricoverato d'urgenza. In base alle anticipazioni, Demir sopravviverà all'incidente e Zuleyha si avvicinerà a lui sempre più, visto che Demir ha rischiato la vita per salvare il piccolo Adnan.