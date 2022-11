Sembra essersi già spenta la passione tra due protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo circa un settimana di frequentazione, Antonino e Oriana sono lontanissimi e pare abbiano entrambi intenzione di non continuare ad essere una "coppia". Un commento che la ragazza ha fatto sulla nostalgia che Antonino Spinalbese sente della figlia Luna Marì, ha spinto quest'ultimo a mettere un punto al rapporto: secondo il parrucchiere, Marzoli non sarebbe la persona giusta per lui perché avrebbe fatto l'unica cosa che non doveva, ovvero minimizzare l'importanza della sua bambina.

Aggiornamenti sugli amori del Grande Fratello Vip

Il tentativo di riavvicinamento di Antonino a Oriana, non ha sortito gli effetti sperati. Dopo aver pianto tra le braccia della coinquilina qualche notte fa, il parrucchiere ha realizzato che tra loro non può esserci futuro.

Lo scorso 23 novembre, infatti, Spinalbese aveva deciso di aprirsi un po' con l'influencer raccontandole alcuni aneddoti sulla figlia: parlando di Luna Marì, il ligure ha detto di sentirne talmente tanto la mancanza che sarebbe disposto anche ad abbandonare il gioco pur di rivederla.

Stando a quello che il vippone ha detto successivamente a Patrizia e a Wilma sull'accaduto, pare che Marzoli abbia paragonato la nostalgia che lui sente della sua bambina con quella che lei ha per il suo cagnolino: è bastato questo commento a raggelare completamente l'ex di Belen e a spingerlo a prendere una decisione sul legame iniziato appena una settimana fa.

La scelta del protagonista del Grande Fratello Vip

"Ancora per tua figlia stai così? Vabbè ti capisco, anche a me manca il mio cane", ha detto Oriana senza rendersi conto che quelle parole sarebbero diventate determinanti per il suo rapporto con Antonino.

Quest'ultimo, infatti, lì per lì non ha fatto commenti ma dopo si è sfogato con alcune coinquiline su quanto secondo lui sarebbe stata insensibile Marzoli nel paragonare la sua bambina al suo animale domestico.

Anche se la venezuelana si è scusata con lui dicendo di essersi espressa male, Spinalbese è stato drastico quando ha detto a Patrizia: "Lei non è la donna che cerco. Non mi sbilancio mai e con lei l'avevo fatto, me ne sono pentito".

"Con che coraggio potrei uscire da qui con una persona così?", ha proseguito il ligure l'altra sera all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

Il possibile arrivo di Taylor Mega al Grande Fratello Vip

"Questa era l'unica cosa che non doveva fare, mi ha deluso", ha continuato Antonino confidandosi con le rientrate Patrizia e Wilma (tornate nella casa dopo essersi negativizzate dal Covid).

Spinalbese ha lasciato aperta la porta ad un rapporto d'amicizia con Oriana, e si è anche detto pronto a tornare a scherzare con Giaele come faceva un tempo.

Un parere che hanno condiviso molti spettatori del reality Mediaset, è che il parrucchiere avrebbe colto la palla al balzo per interrompere una conoscenza della quale si era già stufato: lo scivolone che la venezuelana ha fatto paragonando Luna Marì al suo cagnolino, sarebbe stato l'assist perfetto per il vippone per mettere fine alla loro frequentazione tra le mura di Cinecittà.

Tra il pubblico, inoltre, c'è chi pensa che Antonino si stia preparando all'arrivo di Taylor Mega che, come ha anticipato più volte Alfonso Signorini lunedì scorso, prossimamente potrebbe essere ospite nella casa per qualche giorno.

In un confessionale, l'ex di Belen Rodriguez ha ammesso di provare una forte attrazione per l'amica di Giaele e che sicuramente cercherebbe di stuzzicarla se andasse a vivere sotto il suo stesso tetto per un breve periodo.