La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai e in streaming su RaiPlay. Nel capitolo in essere della soap opera di stampo nostrano, i telespettatori stanno assistendo ai primi passi della conoscenza tra Vito Lamantia (Elia Tedesco) e Maria Puglisi (Chiara Russo). Il contabile del grande magazzino meneghino, new entry tra i personaggi dello sceneggiato, è parso rimanere incantato dalla giovane sarta, iniziando verso la stessa un serrato corteggiato. Dopo che Armando Ferraris (Pietro Genuardi) ha trovato una foto di Maria nel portafogli di Vito, però, quest'ultimo ha dovuto rivelare al capo magazziniere di essere innamorato della giovane Puglisi da molto tempo.

Lamantia, inoltre, è lo sposo del matrimonio combinato dal padre di Maria per la figlia, ma tale scioccante verità non è ancora stata scoperta dalla ragazza. Elia Tedesco e Chiara Russo, infine, sono stati recentemente intervistati, con l'attrice palermitana che ha lanciato un piccolo spoiler sull'evoluzione futura del rapporto tra il suo personaggio e quello di Vito: "Vivranno delle emozioni".

Chiara Russo sul rapporto tra Maria e Vito: 'Succederà qualcosa di nuovo'

Maria Puglisi è uno dei personaggi de Il Paradiso delle Signore più amati, grazie alla sua genuinità e spontaneità. Sentimentalmente parlando, la sarta siciliana proviene da un burrascoso legame amoroso con Rocco Amato (Giancarlo Commare), rapporto che la ragazza aveva deciso di troncare, sul finire della scorsa stagione della soap, dopo aver appreso che il ciclista intratteneva una liaison con una miss in quel di Roma.

Nel capitolo attuale della fiction, però, i fan stanno assistendo alla conoscenza tra Maria e il nuovo contabile Vito e, in merito all'evoluzione di tale rapporto, l'attrice Russo ha dichiarato durante una recente intervista televisiva: "Succederà qualcosa di nuovo".

L'interprete della giovane Puglisi ha, inoltre, aggiunto: "Si quest’anno qualcosa c’è, dove porterà non lo so.

Quest’anno Maria sta vivendo delle emozioni diverse".

Elia Tedesco sui sentimenti di Vito per Maria: 'Veri, profondi e sinceri'

D'altro canto anche Elia Tedesco ha rilasciato dei piccoli spoiler su ciò che accadrà tra Lamantia e Puglisi, soffermandosi principalmente sui sentimenti provati dal contabile nei riguardi della sarta, dichiarandoli: "Veri, profondi e sinceri".

Malgrado i sentimenti per la compaesana saranno genuini, però, l'attore piemontese ha voluto sottolineare come non saranno tutte rose e fiori, asserendo: "I problemi ci saranno come in tutte le storie, Vito aspetta il momento giusto".