Dopo un paio di settimane di gelo, Antonino ha cercato di riallacciare un rapporto con Giaele, la concorrente del Grande Fratello Vip alla quale era vicinissimo prima che nella casa entrasse Oriana. Accantonato il flirt con la bella venezuelana, Spinalbese ha chiesto a De Donà di tornare complici come un tempo ma lei, un po' a sorpresa, ha detto che preferisce trascorrere il tempo con altre persone con le quali si trova meglio.

Aggiornamenti sui legami al Grande Fratello Vip

Sono giorni difficili quelli che sta vivendo Antonino tra le mura del Grande Fratello Vip.

Se per settimane è stato uno dei più corteggiati, ultimamente Spinalbese sembra aver perso il suo "smalto" e anche chi pendeva dalle sue labbra gli si è allontanato.

Giaele, per esempio, da un po' di tempo ha deciso di vivere l'esperienza nella casa da sola, accantonando in modo importante lo stretto rapporto che aveva con l'ex di Belen Rodriguez.

Quando quest'ultimo ha cercato un confronto con lei per chiederle di ripartire da zero e tornare ad essere legati come in passato, De Donà ha rifiutato.

Al parrucchiere che si lamentava del fatto che lei non gli parla più, l'influencer ha fatto sapere: "Io ci parlo con te, ma non ho voglia di mettermi nei casini. Ci sono altre persone con cui vado d'accordo e preferisco passare del tempo con loro piuttosto che con te".

Il 'due di picche' al protagonista del Grande Fratello Vip

Giaele, dunque, ha informato Antonino che al momento preferisce la compagnia di altri concorrenti, come Micol ed Edoardo Tavassi, piuttosto che la sua che è altalenante e non serena come in passato.

"Prima eri tu il mio punto di riferimento, adesso ne ho altri", ha tagliato corto la concorrente del Grande Fratello Vip lasciando il parrucchiere senza parole.

De Donà ha anche spiegato che non ha voglia di infilarsi in situazioni che potrebbero crearle problemi nel suo matrimonio, quindi anche per questo si tiene alla larga dall'unico uomo che nella casa potrebbe "tentarla" o farla vacillare nelle sue certezze.

"Preferisco stare con altri", ha concluso l'influencer nel discorso che ha spiazzato anche i telespettatori, gli stessi che erano certi che lei avesse un debole per Spinalbese e che quindi non vedesse l'ora di vederlo tornare per chiedere una riappacificazione.

L'addio alla compagna di Grande Fratello Vip

La presa di posizione di Giaele nei confronti di Antonino, è piaciuta alla maggior parte dei fan del Grande Fratello Vip, anche perché è in linea con quello che la ragazza ha sempre detto in puntata, ovvero che vuole tutelare il suo matrimonio con l'americano Brad.

I recenti comportamenti di Spinalbese, invece, non convincono pienamente il pubblico: dopo essersi lasciato andare alla passione con Oriana sotto le coperte, il concorrente ha fatto dietrofront e proprio l'altra sera ha interrotto la frequentazione per via di una frase di troppo.

L'ex di Belen non ha apprezzato il commento che la venezuelana ha fatto su sua figlia Luna Marì (paragonata alla mancanza che si può sentire di un cagnolino), e per questo motivo ha messo fine alla conoscenza.

L'influencer si è anche messa a piangere quando ha realizzato che Antonino non intendeva andare avanti con lei, e l'ha fatto quando lui ha usato la seguente espressione: "Io voglio di più. Voglio una Ferrari e tu sei una Porsche".

Accantonato il breve flirt con Oriana, il parrucchiere ha cercato di riallacciare un rapporto con Giaele ma, a sorpresa, è stato respinto con pacata decisione. La protagonista del reality Mediaset ha trovato altri punti di riferimento all'interno della casa, mentre Spinalbese sembra averne persi due in un giorno solo.