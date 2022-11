Non mancheranno colpi di scena nelle puntate finali della soap Terra Amara in onda nei prossimi mesi di programmazione italiana. Le anticipazioni provenienti dalla Turchia rivelano che Behice tenterà di sbarazzarsi della rivale della nipote uccidendola in ospedale, ma verrà sorpresa da quest'ultima e fuggirà via. Nel frattempo Hunkar scoprirà un'amara verità sulla donna e cioè che, in realtà, è un assassina. Infine Saniye si alleerà con la moglie di Hatip e risolverà il problema del debito del marito con l'imprenditore.

Behice tenta di uccidere la rivale della nipote con una siringa

Stanca di vedere Mujgan soffrire per colpa di Zuleyha, la signora Behice penserà a un modo per sbarazzarsi per sempre dell'ex fidanzata di Yilmaz. Behice tenterà di uccidere Zuleyha con una siringa. La donna, approfittando che l'ex sarta si trova in ospedale a seguito di un'intossicazione, si travestirà da infermiera ed entrerà indisturbata nell'edificio. Una volta arrivata, distrarrà le guardie alla porta ed entrerà nella stanza. La donna prenderà una siringa, si avvicinerà alla ragazza e tenterà di iniettarrgliela. Per fortuna, però, Zuleyha si sveglierà e, nel vedere la zia di Mujgan, griderà così forte da mettere in fuga la donna.

Sarà così che il piano di Behice andrà in fumo, ma la mamma di Adnan non verrà creduta da nessuno. L'equipe medica, compreso Sabahattin e il pm Julide, crederanno che la moglie di Demir sia stata svegliata da un incubo e così le somministreranno un tranquillante per farla riposare.

Hunkar scopre che Behice, in realtà, è un'assassina

Intanto Hunkar, che sarà l'unica a credere alla mamma dei suoi nipoti, incontrerà l'investigatore che ha mandato a Istanbul per scoprire qualcosa in più sulla vita di Behice. L'uomo tornerà dal viaggio con importanti notizie che avrà messo nero su bianco in una cartellina che consegnerà alla matrona.

Dopo aver letto le informazioni raccolte dall'investigatore, Hunkar non avrà più dubbi: Behice è una donna pericolosa e va allontanata da Fekeli, Yilmaz e dalla stessa Zuleyha. La donna, infatti, scoprirà che la zia di Mujgan altro non è che un'assassina che in passato si è macchiata le mani con ben due crimini.

Saniye si allea con la moglie di Hatip per aiutare Gaffur

Infine Saniye, che non saprà come pagare il debito che il marito ha con Hatip, ma che allo stesso tempo capirà che l'imprenditore ha imbrogliato il consorte, chiederà aiuto alla moglie dell'imprenditore. La caposquadra si recherà a casa della donna e le racconterà tutto quello che è successo a Gaffur. A quel punto la moglie di Hatip si offrirà di aiutare Saniye, ruberà le chiavi della cassaforte del marito e recupererà tutte le ricevute che attestano che Gaffur ha un debito con l'imprenditore. Sarà così che Gaffur sarà libero da ogni debito e Hatip non si darà pace per aver perso le sue ricevute.