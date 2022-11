Dopo Antonella ed Edoardo, nella casa del Grande Fratello Vip sembra essersi formata un'altra coppia. Dopo aver vissuto dei momenti di intimità sotto le coperte, Antonino e Oriana sono vicinissimi, tant'è che la ragazza si è già mostrata gelosa nei confronti del coinquilino. Vedendo Spinalbese trascorrere più tempo con Giaele piuttosto che con lei, l'influencer venezuelana ha fatto una scenata di gelosia, poi accantonata quando è calata la notte e i due si sono appartati nuovamente in camera da letto.

Aggiornamenti sugli amori del Grande Fratello Vip

Se non ancora una storia d'amore, tra Antonino e Oriana c'è sicuramente un flirt in corso: è stato lo stesso parrucchiere a confermare di essersi lasciato andare ad inequivocabili effusioni sotto le coperte con la nuova coinquilina.

Il legame che sta costruendo con Spinalbese, sta spingendo la bella Marzoli a comportarsi quasi da fidanzata gelosa, come quando l'altra sera ha perso le staffe vedendo il suo "amato" intrattenersi per parecchio tempo con Giaele in giardino.

Mentre lei lo aspettava a letto, il parrucchiere stava stuzzicando De Donà, la concorrente con la quale ha avuto un'amicizia speciale all'inizio della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Questo rapporto, però. si è parecchio raffreddato da quando il marito della giovane ha mandato una lettera per invitare entrambi a limitarsi nelle affettuosità per non mettere in crisi il matrimonio.

La sfuriata della protagonista del Grande Fratello Vip

Spazientita dall'assenza di Antonino in camera, Oriana si è affacciata al giardino della casa e lo ha visto chiacchierare con Giaele.

La venezuelana si è innervosita molto e ha cominciato a dire: "Bravo, bravo. Ora torna qui, figlio di... (in lingua spagnola, ndr)".

"Questa cosa mi dà fastidio più di tutto. L'hai capito o no? Probabilmente non mi conosci ancora bene. Continua così", ha aggiunto Marzoli con tono palesemente provocatorio verso Spinalbese.

Al compagno d'avventura che le chiedeva spiegazioni per quella scenata di gelosia, l'influencer ha risposto: "Non mi piace che mi lasci da sola mentre sto parlando, non è bello".

Non è la prima volta che la concorrente del Grande Fratello Vip rimprovera al parrucchiere di avere poche attenzioni nei suoi riguardi: dopo aver litigato con Edoardo Tavassi, ad esempio, Oriana si aspettava che Antonino intervenisse per difenderla, invece è rimasto in silenzio e non si è schierato per paura di ferire uno dei due.

La pace passionale al Grande Fratello Vip

La sfuriata di Oriana, però, non ha avuto particolari conseguenze nel suo rapporto con Antonino. Quando quest'ultimo l'ha raggiunta in camera e si è accomodato con lei a letto, l'influencer sembra aver dimenticato tutto il nervosismo che aveva manifestato fino a pochi minuti prima.

Come dimostra un video che sta facendo il giro dei social network, la notte scorsa Spinalbese e Marzoli si sono appartati nuovamente sotto le coperte e, prima che la regia censurasse sia le immagini che l'audio, i telespettatori hanno visto e sentito i baci rumorosi che i due si stavano scambiando sotto al piumone per fare la pace.

Per la seconda volta nel giro di pochi giorni, dunque, nella casa del Grande Fratello Vip è scoppiata la passione tra la venezuelana e l'ex di Belen Rodriguez che, incuranti delle altre persone che dormono in stanza con loro, si lasciano andare ad effusioni abbastanza inequivocabili.

Lo stesso Antonino ha confermato che tra lui e Oriana è successo qualcosa, quando ad Antonella ha detto: "Sono andato con lei nel letto, quindi mi sono lasciato andare eccome".