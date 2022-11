L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore dal 21 al 25 novembre 2022 rivelano che Vittorio Conti si ritroverà ad affrontare una situazione tesa sul lavoro che vede coinvolta anche Matilde, che alla fine riuscirà a spiazzarlo.

Occhi puntati anche su Vito che, dopo vari tentativi, riuscirà finalmente a conquistare la fiducia di Maria mentre Marco sarà alle prese con un cambiamento importante legato alla sua vita professionale.

Vittorio litiga con Matilde: anticipazioni Il Paradiso delle signore 21-25 novembre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 21 al 25 novembre 2022 rivelano che Vittorio sarà protagonista di una discussione accesa con Matilde.

I due avranno delle posizioni nettamente differenti e, alla luce di questo scontro, Conti arriverà a temere che Matilde possa anche valutare la possibilità di lasciare definitivamente il negozio.

Come se non bastasse, l'armonia all'interno del grande magazzino milanese verrà stravolta da una notizia che finirà per colpire profondamente Vittorio: trattasi dell'assassinio del Presidente degli Stati Uniti, Kennedy.

Un vero e proprio choc per Vittorio che, dopo questa notizia, apparirà profondamente turbato e sconvolto da quanto è accaduto.

Matilde riesce a spiazzare Vittorio: anticipazioni Il Paradiso delle signore

A rincuorare Conti ci penserà Matilde: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che la donna riuscirà a spiazzarlo, facendogli una sorpresa che non passerà inosservata.

Matilde si presenterà da Conti senza alcun tipo di preavviso e in tal modo scongiurerà anche l'ipotesi di un possibile addio al negozio.

Successivamente, alla luce di questo incontro che hanno avuto insieme, Vittorio chiederà a Matilde di partecipare con lui ad una importante cena in presenza anche di altri amici. La donna accetterà questo invito oppure preferirà, per il momento, non spingersi oltre?

Vito conquista Maria, Ezio in forte crisi: anticipazioni Il Paradiso 21-25 novembre

Occhi puntati anche sulle vicende di Vito: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al 28 novembre 2022, rivelano che il ragazzo riuscirà finalmente a conquistare il cuore di Maria.

Sì, perché nel corso delle prossime puntate di questa settima stagione della soap opera in onda su Rai 1, la giovane Puglisi accetterà l'invito che le è stato fatto da Vito, di vedersi per una cena insieme.

Spazio anche alle vicende di Ezio che, in questa nuova settimana di messa in onda della soap opera, si troverà ad un bivio complesso.

Da un lato, infatti, intende abbandonare l'idea di mettersi in proprio ma dall'altro non vuole tornare ad essere un dipendente, a servizio di qualcun altro. Al suo fianco, in questo momento così complesso e delicato della sua vita, non ci sarà la promessa sposa Veronica, bensì la sua ex Gloria.