Chi sono i 6 nuovi concorrenti che entreranno in gioco al Grande Fratello Vip 2022? Nel corso dell'ultima puntata serale del reality show, Alfonso Signorini ha infatti confermato che, giovedì 3 novembre, le porte della casa di Cinecittà torneranno ad aprirsi per accogliere nuovi vipponi pronti a mettersi in gioco.

In queste ore, a svelare in anteprima i nomi di queste new entry ci ha pensato il sito web "TvBlog", il quale ha fatto sapere che in casa ci sarà spazio anche per l'arrivo di un ex volto di Temptation Island: il tentatore Luciano Punzo.

In arrivo 6 nuovi concorrenti nella casa del Grande Fratello Vip 2022

Nel dettaglio, l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 2022 in prime time è confermato per giovedì 3 novembre su Canale 5.

Una serata particolarmente attesa dagli spettatori e fan del reality show Mediaset, dato che è previsto l'arrivo di ben 6 nuovi concorrenti pronti a mettersi in gioco sotto i riflettori della casa più spiata d'Italia.

Tra i nomi spicca quello di un ex volto del reality show e del programma Uomini e donne, pronto a mettersi di nuovo all'opera per animare le dinamiche della casa.

Trattasi dell'ex tronista Luca Onestini, già protagonista della seconda edizione del reality show di Canale 5 e in passato anche concorrente di un reality show in Spagna.

Ecco chi entra nella casa del Grande Fratello Vip il 3 novembre

Tra i nuovi concorrenti di questo GF Vip 7 spicca anche il nome di Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina Tavassi, che quest'anno si è fatto conoscere dal grande pubblico come protagonista all'Isola dei famosi.

Un'esperienza che ha portato tanta fortuna ad Edoardo, il quale ha saputo conquistare gli spettatori grazie alla sua spontaneità.

Adesso avrà modo di rimettersi in gioco con il suo secondo reality show nel giro di un anno.

Spazio anche all'arrivo di un ex volto del reality show Temptation Island, ormai definitivamente cancellato dalla prima serata estiva di Canale 5.

Nel cast dei nuovi concorrenti del GF Vip anche l'ex tentatore Luciano Punzo

Trattasi dell'ex tentatore napoletano Luciano Punzo che, all'epoca della sua partecipazione al reality show, riuscì a mettere in crisi la giovane Manuela.

Tra i due è nacque una relazione che, ancora oggi, va avanti e che adesso verrà messa alla prova con la partecipazione di Luciano al GF Vip.

Tra i 6 nuovi concorrenti che varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà nel corso della diretta di giovedì 3 novembre 2022, spiccano anche i nomi di Oriana Marzoli, Micol Incorvaia (ex fidanzata di Edoardo Donnamaria) e Sarah Altobello, anche lei in passato protagonista come naufraga all'Isola dei famosi.