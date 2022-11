L'appuntamento con Uomini e donne riprende mercoledì 2 novembre 2022, come sempre su Canale 5. Le anticipazioni di questa nuova puntata del talk show Mediaset rivelano che Ida Platano si renderà protagonista di un momento decisamente inaspettato che la vedrà coinvolta assieme alla tronista Federica Aversano.

Spazio anche alle vicende di Riccardo Guarnieri che verrà messo sotto accusa per i sentimenti che proverebbe ancora oggi nei confronti della sua ex storica Ida.

Federica e Ida si abbracciano: anticipazioni Uomini e donne del 2/11

Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova puntata di Uomini e donne del 2 novembre 2022, rivelano che Federica ammetterà di fare grande difficoltà a lasciarsi andare nei confronti dei suoi pretendenti e tutto questo rende difficile il suo percorso da tronista.

Le parole di Federica colpiranno particolarmente Ida Platano che, questa volta, deciderà di mettere da parte le incomprensioni che in passato ci sono state con la bella tronista casertana.

Ecco allora che, nel corso di questo nuovo appuntamento, Ida Platano deciderà di tendere una mano nei confronti di Federica e chiederà di poterla abbracciare, così da consolarla in questo momento così difficile per lei.

Un gesto che non passerà inosservato: la "guerra" tra le due protagoniste di Uomini e donne è definitivamente messa da parte?

Riccardo finisce sotto accusa: anticipazioni Uomini e donne del 2 novembre

E poi ancora, le anticipazioni di questa nuova puntata di Uomini e donne del 2 novembre 2022, rivelano che si tornerà a parlare anche di Riccardo Guarnieri.

Il cavaliere pugliese sarà al centro dell'attenzione non per un suo nuovo flirt, bensì per la sua tormentata storia d'amore con Ida Platano.

E, nel corso del pomeriggio di oggi, Riccardo verrà messo sotto accusa da chi sostiene che non abbia il coraggio di dire la verità circa i sentimenti che prova nei confronti di Ida.

Accuse che verranno rispedite al mittente dal cavaliere, il quale non si farà problemi ad ammettere di non provare più amore nei confronti della sua ex Ida, ormai impegnata in una nuova relazione con Alessandro.

Lavinia esce con Alessio, Francesco assente: anticipazioni Uomini e donne 2 novembre

Spazio anche alle vicende della tronista Lavinia: le anticipazioni di Uomini e donne del 2 novembre 2022 rivelano che la tronista sarà protagonista di un'esterna con Alessio.

Sebbene non sia arrivato il bacio, i due sono stati molto bene insieme e si è venuto a creare un buon feeling.

A destare attenzione, però, sarà l'assenza in studio del corteggiatore Francesco: il ragazzo non sarà presente in studio. A sottolineare tale episodio sarà Maria De Filippi, la quale metterà la pulce nell'orecchio alla tronista.