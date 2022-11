Durante la 17esima puntata del GFVip 7, in onda lunedì 14 novembre su Canale 5, il "triangolo" formato da Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria e Micol Incorvaia è finito nuovamente al centro delle dinamiche. Terminata la diretta, Oriana Marzoli ha accusato Micol di non curare la sua igiene personale. Nel dettaglio, la concorrente venezuelana ha chiesto a Donnamaria come abbia fatto a frequentare una ragazza che non si lava i capelli.

Il commento di Oriana

In puntata, Edoardo Donnamaria ha ricevuto la visita del suo amico Paolo Ciavarro (futuro sposo di Clizia Incorvaia e cognato di Micol).

Paolo ha cercato di dare dei consigli preziosi all'amico su come "convivere" al meglio con la sua attuale fidanzata e la sua ex fiamma. A tal proposito, Ciavarro ha sostenuto che Donnamaria avrebbe potuto raccontare in modo diverso ad Antonella la frequentazione avuta con Micol.

Terminata la diretta, Edoardo, Antonella e Oriana si sono ritrovati a parlare dell'arrivo di Ciavarro. Secondo Oriana e Antonella, Paolo Ciavarro avrebbe preso le difese di Micol solamente perché è sua cognata.

A quel punto Oriana ha detto: "Come hai fatto a stare con quella ragazza" e ha anche insinuato che Micol non curi la sua igiene personale: "L'altro giorno quando la stavo pettinando aveva i capelli sporchissimi".

Donnamaria si è lasciato scappare una risata, ma la concorrente venezuelana ha rincarato la dose: "No, per dire che a me ha fatto schifo con i capelli sporchi".

La reazione dei telespettatori

Il commento di Oriana su Micol, non è passato inosservato ai telespettatori di Mediaset Extra.

Sui Twitter, alcuni utenti non hanno gradito le parole di Marzoli tanto che hanno parlato di "commento fuori luogo".

Un altro utente ha sostenuto che Micol potrebbe avere un problema ai capelli solamente per una questione ormonale.

Altri telespettatori hanno sostenuto che si può criticare l'atteggiamento di una persona senza andare sul personale.

Antonella ed Edoardo: la situazione

In puntata, Alfonso Signorini ha mandato in onda alcune clip riguardanti Antonella ed Edoardo.

Nel commentare la situazione di coppia, la 24enne campana ha ammesso di essere innamorata del coinquilino. Dal canto suo, anche Donnamaria ha ribadito il suo sentimento verso la influencer.

In confessionale, i concorrenti hanno espresso pareri contrastanti. Per esempio, Wilma Goich ha dichiarato di vedere Edoardo "succube" della sua fidanzata e lo ha invitato ad essere più "uomo". Antonella invece è stata descritta da Wilma come una persona troppo "rabbiosa". Alberto De Pisis ha ribadito che una coppia che discute tutti i giorni a lungo andare potrebbe diventare un problema. Secondo Daniele Dal Moro, Edoardo è sincero mentre Antonella non sarebbe così trasparente.