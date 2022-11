L'appuntamento con Uomini e donne va avanti nella settimana dal 21 al 25 novembre 2022 con nuove puntate che saranno trasmesse nella fascia del primo pomeriggio.

Le anticipazioni rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Ida Platano, dato che la dama siciliana deciderà di mettere la parola fine al suo percorso e coronerà il sogno d'amore con Alessandro.

In studio ci sarà spazio per le reazioni di Riccardo Guarnieri, che non potrà nascondere la sua emozione ma anche per quella di Tina, che si scaglierà furiosamente contro la coppia.

Anticipazioni Uomini e donne 21-25 novembre: Ida Platano lascia il programma

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse nel corso della settimana 21-25 novembre 2022, rivelano che Ida Platano porterà avanti la sua frequentazione con il cavaliere Alessandro e tra i due tutto sembrerà procedere nel verso giusto.

Il cavaliere napoletano dirà di essere pronto a voler abbandonare la trasmissione definitivamente insieme alla dama siciliana.

E, a quel punto, Ida ammetterà di aver valutato anche lei la situazione e dia aver capito di voler uscire di scena dal programma assieme ad Alessandro.

La scelta finale di Ida Platano, Riccardo emozionato: anticipazioni Uomini e donne

Di conseguenza, in queste nuove puntate di Uomini e donne ci sarà la fatidica scelta finale di Ida Platano, la quale però non sarà caratterizzata dalla classica pioggia di petali rossi.

I due si baceranno a lungo, dopodiché calerà il sipario sulla coppia che ha tenuto banco per svariati mesi all'interno delle dinamiche del talk show Mediaset.

E, le reazioni degli altri protagonisti del trono over, non si sono fatte attendere. Le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che Riccardo Guarnieri preferirà non proferire parola anche se, in studio, apparirà emozionato per quanto è accaduto.

Federica annuncia l'addio al trono: anticipazioni Uomini e donne 21-25 novembre

Più dura la reazione di Tina Cipollari: l'opinionista del talk show di Canale 5 ammetterà di non credere a questa nuova storia d'amore e, secondo lei, dureranno poco insieme fuori dal programma Mediaset.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni di Uomini e donne dal 21 al 25 novembre 2022, rivelano che ci sarà spazio anche per un altro addio alla trasmissione che non passerà inosservato.

La tronista Federica Aversano, dopo aver portato avanti per mesi il suo percorso, rivelerà di essere in crisi e di aver capito che tra i suoi pretendenti, non c'è chi potrebbe essere la sua scelta finale.

Federica, quindi, alla luce di questa considerazione preferirà lasciare definitivamente il programma dei sentimenti di Maria De Filippi e abbandonare il trono.