Giovedì 10 novembre 2022 è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Dopo la diretta, Antonella Fiordelisi, reduce da alcuni attacchi da parte di Sonia Bruganelli, ha avuto un crollo emotivo, sbottando contro il suo nuovo fidanzato, Edoardo Donnamaria, invitando quest’ultimo a darsi una mossa.

GFVip, Fiordelisi dà un ultimatum ad Edoardo

Durante la puntata del Grande Fratello Vip di giovedì 10 novembre, sono stati mostrati dei confessionali di Micol Incorvaia, la quale sosteneva che Edoardo le avesse chiesto un incontro pochi mesi fa.

Sentendo queste parole, Antonella ha sbottato contro Donnamaria, dicendo: “Il rapporto che avete tu e Micol, non è uguale a quello mio e di Gianluca. Io e lui eravamo migliori amici e siamo stati insieme 7 mesi, oggi ho scoperto che queste persone mi danno fastidio. Vai pure con Micol, che a me fa schifo e mi da fastidio, se tu vuoi stare con lei, fai pure. Ma sappi che lei ha parlato di cose del vostro passato, solo per farmi male”. Dopo la puntata, Antonella è scoppiata in lacrime, e ha continuato a sbottare con Edoardo. Fiordelisi ha detto: “Tu con una ex non ci parli, non mi frega se vi volete bene. Lei è falsa, bugiarda ed incoerente, io non la vorrei mai come amica e non ci voglio avere niente a che fare.

Tu vuoi andare con lei? Allora vai, ma con me hai chiuso”. La donna ha poi aggiunto che spesso in puntata fanno vedere solo il marcio di lei, ma che di questo non gliene importa tanto, perchè l’importante sono il pubblico che le vuole bene e che le brutte parole di Sonia sono solamente parole buttate al vento. Antonella ha poi concluso rincarato la dose contro Micol, dicendo: “Qui sono tutte arpie.

Sono schifata dalla ragazza che hai frequentato, io l’ho trattata bene appena conosciuta. Ma lei è cattiva, gelosa e invidiosa”. Dinanzi a queste accuse, Edoardo ha risposto dicendo che Micol è stata insensibile, ma quelle clip sono state montate in quel modo perché le ha volute il Grande Fratello Vip.

Ascolti tv GFVip del 10 novembre 2022

La puntata di giovedì 10 novembre del Grande Fratello Vip ha visto l'eliminazione di Pamela Prati dal reality, la sorpresa di Soraia per Luca Salatino, un'altra sorpresa per Giaele e tanti confronti ed emozioni. L'appuntamento è stato visto da 2.596.000 telespettatori, totalizzando uno share del 20.71%. Seppur di pochi punti, a trionfare è stata però la fiction in onda su Rai 1, dal titolo Vincenzo Malinconico, che ha tenuto incollati davanti al video, 3.701.000 spettatori, con uno share del 20.74%. La prossima puntata del Grande Fratello andrà in onda lunedì 14 novembre.