Il Paradiso delle Signore 7 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Gli spoiler dello sceneggiato, in merito agli episodi dal 21 al 25 novembre, raccontano che Alfredo sarà in procinto di guarire dalla frattura al braccio, nel frattempo Umberto tenterà invano di riconciliarsi con Flora. Ezio, invece, non dirà a Veronica di essersi licenziato dalla Palmieri, mentre si farà strada la notizia dell'assassinio di John Fitzgerald Kennedy. Adelaide, intanto, vorrà organizzare una serata al Circolo per ricordare il Presidente statunitense scomparso, nel frattempo Elvira si impegnerà parecchio per capire come sta realmente Salvatore.

Il commendatore, infine, darà un anello di fidanzamento alla figlia di Achille, mentre Barbieri e la contessa si concederanno un abbraccio affettuoso.

Adelaide chiederà a Marcello di scoprire cos'è successo tra Umberto e Flora

Ezio vorrà trovare un nuovo impiego prima di raccontare alla compagna di essersi dimesso dal ruolo di Direttore della Palmieri, ma Gloria consiglierà al marito di portare allo scoperto il suo licenziamento.

Alfredo sarà vicino alla guarigione, dopo la frattura al braccio, e una volta ottenuta potrà tornare a lavorare al Paradiso, nel frattempo Flora confiderà a Marcello di star attraversando una sua crisi sentimentale con Umberto. Il socio della Caffetteria si mostrerà spiccatamente empatico durante lo sfogo della stilista, asserendo di poterla capire a seguito della rottura con Ludovica.

Vittorio temerà che Matilde possa lasciare l'atelier dopo il diverbio che hanno avuto, mentre Teresio preferirà metterà al corrente Moreau piuttosto che Veronica in merito ai suoi progetti per il denim.

Adelaide, avendo intuito che c'è maretta tra il cognato e la giovane Ravasi, chiederà a Marcello di indagare a riguardo.

Armando, successivamente, inviterà Perico a spronare anch'esso Vito per fare il primo passo con Maria, nel frattempo l'assassinio di Kennedy sconvolgerà il mondo intero.

Adelaide organizzerà una serata al Circolo in memoria di Kennedy

La scioccante notizia della scomparsa del Presidente americano farà venire in mente alla contessa l'idea di organizzare una serata in memoria dello stesso e, in occasione dell'evento, la nobile chiederà all'ex amante di affiancarla, così da mettere in stand-by l'astio che nutrono reciprocamente.

Flora, intanto, lascerà la suite dove soggiornava assieme al commendatore, mentre il signor Colombo vorrebbe mettersi in proprio e comunicherà tale voglia a Veronica, Gloria, Gemma e Stefania.

Matilde, invece, farà a Conti una visita toccante quasi a voler mettere una pietra sopra al loro recente diverbio.

Maria, dopo aver ricevuto il biglietto del contabile, deciderà di presenziare all'invito ma un imprevisto stravolgerà i piani della ragazza.

Ezio, successivamente, si renderà conto che non ha le possibilità per mettersi in proprio e opererà una scelta in merito, decisione che confiderà poco dopo a Gloria.

Elvira tenterà in ogni modo di percepire lo stato d'animo di Salvo, mentre Vittorio inviterà Matilde ad accompagnarlo in una cena dove saranno presenti anche altri amici.

Flora rivelerà a Barbieri di essere ancora innamorata di Guarnieri senior, così il cameriere le consiglierà di raggiungere il suo amato ma, una volta che la stilista giungerà al Circolo, troverà il commendatore in compagnia della contessa.

Don Saverio farà presente a Veronica che le acque in parrocchia si sono rasserenate e, di conseguenza, Ezio potrebbe tornare a casa Colombo, ma Zanatta parrà aver cambiato idea a riguardo.

Vito, invece, inviterà per la seconda volta Maria a uscire, nel frattempo Marco potrebbe stravolgere la vita sua e di Stefania qualora accettasse la proposta professionale ricevuta.

Umberto, infine, donerà a Flora un anello di fidanzamento e Marcello, osservata la scena, racconterà l'accaduto alla contessa.

Quest'ultima, superata la rabbia iniziale, si lascerà andare a un affettuoso abbraccio col socio di Salvo.