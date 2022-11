Nervi tesi nella notte all'interno della casa del GF Vip, dove a tenere banco è stato il "gelo" che si è venuto a creare tra Edoardo e la sua fidanzata Antonella.

Dopo la messa in onda dell'ultima puntata serale in onda su Canale 5, il clima tra i due si è fortemente raffreddato e questa volta è stato Edoardo a prendere in mano le redini della situazione, perdendo le staffe nei confronti della sua fidanzata.

Spazio anche alle vicende di Nikita che, dopo essersi avvicinata a Luca Onestini, ha ammesso il suo interesse nei confronti dell'ex tronista, ma ha dovuto fare i conti con un sonoro rifiuto.

Antonella ed Edoardo ai ferri corti: nervi tesi al GF Vip

Nel dettaglio, la notte appena trascorsa all'interno della casa del GF Vip è stata decisamente tesa per la coppia Antonella-Edoardo.

I due, nel corso dell'ultima puntata serale in onda su Canale 5, si sono ritrovati a discutere del loro rapporto e delle intromissioni esterne da parte dell'ex fidanzato di Antonella e Micol Incorvaia, ex compagna di Edoardo che è entrata ufficialmente a far parte del cast di questa settima edizione.

Subito dopo la diretta, però, tra i due c'è stato un accesissimo confronto che non ha permesso loro di trovare un punto di incontro e lasciarsi alle spalle le incomprensioni.

Edoardo perde le staffe con Antonella nella notte

Per tutta la giornata di venerdì, Antonella ed Edoardo si sono letteralmente ignorati all'interno della casa ma, nella notte, Fiordelisi ha chiesto al suo fidanzato di andare a dormire insieme e la reazione del ragazzo non si è fatta attendere.

Questa volta è stato Edoardo Donnamaria a perdere le staffe contro la sua fidanzata, rifiutandosi di andare a dormire con lei.

"Non mi parli tutto il giorno e ora perché non ti va di andare a dormire da sola vieni a fa le cose?", ha sbottato Edoardo puntando il dito contro l'atteggiamento della ragazza.

"Ma io mi devo far prendere per il ...Non mi va, mi sta sul ...", ha aggiunto ancora Edoardo che questa volta ha perso le staffe nei confronti di Antonella.

Luca Onestini rifiuta Nikita: la dichiarazione nella notte al GF Vip

Ma non è finita qui, perché nel corso della notte c'è stato spazio anche per la dichiarazione di Nikita nei confronti di Luca Onestini.

La concorrente del GF Vip è uscita allo scoperto nei confronti dell'ex tronista di Uomini e donne che, tuttavia, per il momento ha preferito non sbilanciarsi.

"Mi sembra di essere una bambina delle elementari. Ti sto cercando tanto. Da parte mia l'attrazione fisica c'è", ha ammesso Nikita confrontandosi con Luca.

"Mi conosci da cinque giorni. Io adesso non sto pensando a niente di più. Quando ci rimani male a me dispiace, ma non voglio essere frainteso", ha dichiarato Luca che ha così rifiutato la bella Nikita.