Saranno puntate ricche di colpi di scena quelle della 2^ stagione della soap Terra Amara. Le anticipazioni provenienti dalla Turchia rivelano che Demir vedrà il filmato, inviatogli da Mujgan, dove si vedono Zuleyha e Yilmaz abbracciati e perderà il controllo delle sue azioni. L'imprenditore porterà la moglie in un bosco e la minaccerà con un'arma da fuoco, mentre intanto Mujgan farà le valige e andrà via insieme a suo figlio.

Demir e Hunkar vedono il filmato inviato da Mujgan

Madre e figlio Yaman entreranno nel loro studio, azioneranno il proiettore e vedranno il filmato anonimo arrivato a casa loro.

Inizialmente i due non capiranno di cosa si tratta, ma scorrendo le immagini noteranno subito che i soggetti della pellicola sono proprio Zuleyha e Yilmaz. Gli ex fidanzati saranno molto vicini e in atteggiamenti complici, tanto che a un certo punto si abbracceranno forte. Al termine del filmato, poi, si vedrà Mujgan dire: 'Mi avete sempre dato della pazza, ora non penso lo possiate dire più'. Immediata la reazione di Demir, che prenderà subito la sua arma da fuoco, correrà in cortile, punterà l'arma contro la moglie e la farà salire in macchina. L'imprenditore sarà letteralmente fuori controllo.

Demir porta Zuleyha in un bosco e minaccia di ucciderla

A nulla serviranno le parole di Zuleyha, che proverà a negare in ogni modo l'accusa fatta da Mujgan.

L'ex sarta proverà a far capire al marito che non l'ha mai tradito e che con Yilmaz quel giorno stava soltanto parlando del caso Ercument. Demir, però, non sentirà ragioni e, dopo averla condotta in un bosco, le punterà la sua arma contro e minaccerà di ucciderla senza pietà. Alla fine, però, non riuscirà a compiere l'estremo gesto, ma la colpirà di striscio alla tempia con il ferro della sua arma e la lascerà piva di sensi a terra.

Il signor Yaman si ubriaca e tradisce la moglie

Lasciata la moglie per terra in un bosco, il figlio di Hunkar si recherà in un locale e comincerà a bere a dismisura. Successivamente verrà attratto da una donna in abiti succinti e si lascerà andare a un rapporto intimo con lei. L'imprenditore trascorrerà tutta la notte fuori e, il mattino seguente, tornerà alla tenuta visibilmente provato.

Tutti gli chiederanno di Zuleyha, ma lui non proferirà parola. Intanto Zuleyha riprenderà i sensi e con delle ferite visibili sul volto si incamminerà verso la tenuta Yaman.

Yilmaz maledice Mujgan, lei lascia la villa con il figlio

Nel frattempo Fekeli avvertirà il figlioccio di quello che è successo a casa Yaman e lo rimprovererà per non aver portato rispetto a sua moglie. Il giovane non vorrà credere che la moglie possa essere arrivata a tanto e così correrà a casa da lei e maledirà il giorno in cui si sono incontrati. Poi, andrà via con l'intenzione di ritrovare Zuleyha. Intanto Mujgan, visibilmente sconvolta, preparerà la valigia, prenderà Kerem Ali e si recherà all'aeroporto. Infine Zuleyha arriverà alla tenuta, ma verrà cacciata dal marito.