Sono parole forti quelle che Oriana ha usato di recente per descrivere Antonino all'interno della casa del GF Vip. Dopo essersi lasciati andare alla passione, tra i due concorrenti è infatti calato il gelo con la venezuelana a non averla presa affatto bene. Parlando con l'amica Antonella del pianto che Spinalbese ha fatto sotto le coperte la sera precedente, l'influencer ha ammesso infatti di non avvertire più sincerità nei comportamenti del coinquilino. Anche per questo motivo si sta allontanando da lui.

Aggiornamenti sulla 'coppia' del Grande Fratello Vip

Sembra non decollare mai la storia tra Antonino e Oriana: al termine della puntata del Grande Fratello Vip del 21 novembre, infatti, i due hanno cercato di chiarirsi ma la situazione non è cambiata.

La ragazza ha accettato di condividere nuovamente il letto con Spinalbese ma, a differenza del recente passato, non c'è stata passione sotto le coperte.

Confidandosi con Antonella tra le mura di Cinecittà, Marzoli ha fatto sapere che il parrucchiere si è messo a piangere tra le sue braccia mentre entrambi si trovavano sotto il piumone. Nonostante queste lacrime, l'influencer non si è lasciata intenerire ed è rimasta ferma nella propria decisione di voler vedere qualche gesto importante da parte dell'uomo che solo pochi giorni fa l'ha allontanata dicendo che vuole andarci con i piedi di piombo.

Il racconto tra le mura del Grande Fratello Vip

Oriana ha raccontato ad Antonella che ci sono molti aspetti di Antonino che non la convincono più, a partire dalla sincerità dei rari slanci d'affetto che ha nei suoi confronti. "Anche quando mi abbraccia io non lo sento vero, non mi sembra naturale", ha fatto sapere la concorrente del Grande Fratello Vip l'altra sera.

Marzoli ha poi rimarcato il fatto che solo pochi giorni fa Spinalbese ha confidato a Giaele di voler fare dei passi indietro nel loro rapporto per paura di correre troppo. "Esteticamente mi piace, ma non mi prende. Quando parliamo con gli altri, neanche mi guarda negli occhi", ha detto ancora la vippona sul tormentato rapporto che sta vivendo con l'ex di Belen davanti alle telecamere.

Facendo un'analisi lucida di quello che sta accadendo, Oriana ha ammesso di non essere più tanto convinta di voler frequentare Antonino, soprattutto perché da parte sua non percepisce naturalezza e trasparenza sia quando le parla che quando le si avvicina fisicamente.

Amore al capolinea al Grande Fratello Vip

"Lui non fa un cavolo per me, mi sto stufando", ha fatto sapere Oriana. Insomma, se Antonino si è mostrato in crisi dopo la puntata del Grande Fratello Vip del 21 novembre, la concorrente venezuelana ha preso in mano le redini della situazione e sembra aver assunto una decisione sul futuro. Dicendo ad Antonella che si sta stancando di Spinalbese e del suo strano modo di starle accanto, l'influencer ha lasciato intendere di essere molto vicina ad interrompere la conoscenza ad appena due settimane di distanza dal primo bacio.

Il parrucchiere, inoltre, non sembra intenzionato ad insistere nel corteggiamento a Marzoli, tant'è che in confessionale ha ammesso che farebbe un pensierino a Taylor Mega se davvero dovesse entrare per qualche giorno nella casa. Nel corso del daytime che è stato trasmesso in tv il 22/11, Antonino si è detto di fatti pronto a stuzzicare la bellissima amica di Giaele qualora dovesse ritrovarsela come coinquilina. Alfonso Signorini ha chiesto più volte alla ragazza se accetterebbe di vivere per un periodo tra le mura di Cinecittà e lei ha risposto di sì. Al momento si tratta comunque solo di una possibilità, niente di più.