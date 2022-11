Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno rilasciato un'intervista al settimanale Chi, in uscita mercoledì 23 novembre. La coppia ha parlato di come sta organizzando le nozze e di come è avvenuta la proposta di matrimonio da parte di Ignazio. Tornando indietro nel tempo, la modella ha raccontato anche alcuni retroscena legati alla loro passione e al breve momento di crisi vissuto nell'estate di due anni fa.

Le dichiarazioni della coppia

Come noto, i futuri sposi si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip 2 e da quel momento non si sono più lasciati.

Tornando alla loro conoscenza, i due gieffini avevano fatto scalpore perché erano stati pizzicati dalle telecamere in atteggiamenti intimi all'interno di un armadio. Ignazio ha ironizzato sulla cosa: "Con l'annuncio delle nozze, possiamo ufficialmente chiudere l'armadio". A fare eco al futuro sposo, ci ha pensato l'influencer sudamericana spiegando che nella casa si sono lasciati andare alla passione senza mai farsi vedere dalle telecamere. Poi, la diretta interessata ha raccontato un altro episodio di passione: "Appena usciti abbiamo avuto un rapporto intimo nei camerini di Mattino 5". La 32enne ha ammesso che la coppia non ha mai avuto problemi sotto le lenzuola: la fiamma della passione è sempre accesa.

Per quanto riguarda il reality show, Cecilia ha precisato che nell'armadio c'è stato solo un bacio. Al contrario, nel contenitore del letto la neo coppia si era lasciata andare.

I preparativi per le nozze

Il modello trentino ha detto della sua futura sposa: "Se penso alla mia vita, la immagino con una moglie, Cecilia, e dei figli".

Il 30enne non ha mai nascosto infatti di dare molta importanza al matrimonio.

Parlando della proposta, il diretto interessato ha confidato che avrebbe voluto farla a luglio nel giorno del compleanno della sua dolce metà ma che poi ci avrebbe ripensato, per fare il tutto in un momento più intimo. Ecco che il giorno del loro anniversario, in uno chalet di montagna, Moser ha chiesto la mano di Cecilia Rodriguez.

Moser stesso ha inoltre rivelato di essere stato molto emozionato all'epoca: non riusciva neanche a tirare fuori dalla tasca il cofanetto con dentro l'anello!

Non è stato sempre però tutto rose e fiori: la coppia ha infatti vissuto una breve crisi nell'estate di due anni fa. La modella ha spiegato di essere stata single per un mese, ma il suo futuro marito l'ha corretta: "Due settimane". Il 30enne ha precisato di essere rimasto bloccato in Portogallo a causa delle norme restrittive per la pandemia da Covid, cosa che ha contribuito a farli allontanare. Al rientro in Italia i tanti impegni di lavoro hanno ritardato una riconciliazione che poi è però arrivata. Il matrimonio è lì a dimostrarlo.