Quella trasmessa il 10 novembre sarà l'ultima, almeno per ora, puntata del Grande Fratello Vip del giovedì. Il doppio appuntamento con il reality Mediaset sarà sospeso fino a quando non termineranno i Mondiali di Calcio in Qatar. A partire dal 14 novembre il format di Canale 5 andrà in onda soltanto il lunedì sera.

Aggiornamenti sulla programmazione del Grande Fratello Vip

Il Grande Fratello Vip non andrà più in onda due volte a settimana.

La data scelta per la sospensione temporanea della diretta del giovedì sera è quella del 10 novembre: dal lunedì successivo (ovvero il 14) il reality show sarà trasmesso su Canale 5 una volta alla settimana.

Il motivo di questo cambio di programmazione non ha nulla a che fare con gli ascolti: i vertici Mediaset hanno preferito dimezzare gli appuntamenti settimanali con il format di Alfonso Signorini per evitare lo scontro con le partite dei Mondiali di Calcio che si giocheranno in Qatar fino a metà dicembre.

I favoriti alla vittoria del Grande Fratello Vip

Le prossime puntate del Grande Fratello Vip che andranno in onda sono: giovedì 10 la sedicesima, lunedì 14 la diciassettesima e il 21 novembre la diciottesima. Durante la serata del 17 novembre il programma verrà sostituito dalla seconda puntata di Zelig.

Ancora non è stata ufficializzata la data in cui il programma di Alfonso Signorini tornerà in diretta il giovedì sera, ma si vocifera che non dovrebbe essere prima dell'inizio del 2023, probabilmente al termine delle feste di Natale, Capodanno ed Epifania.

Edoardo Tavassi scala le classifiche del GF Vip

La settima edizione del GF Vip sta per tagliare il traguardo dei suoi primi due mesi di programmazione. A metà novembre i concorrenti, che sono in casa dall'inizio, festeggeranno i primi 60 giorni di reclusione, pochi se paragonati ai sei mesi che i loro predecessori hanno trascorso tra le mura di Cinecittà.

Dopo sedici puntate, però, si possono fare i primi bilanci, soprattutto sui vipponi che sono riusciti a entrare nel cuore del pubblico.

La preferita del gruppo continua a essere Nikita: la ragazza vince tutti i televoti da circa tre settimane e può contare su un gruppo di fan che si allarga sempre di più.

L'unico che sembra insidiare Pelizon nella corsa verso la vittoria al momento sembrerebbe Edoardo Tavassi.

Anche se è entrato in gioco da meno di sette giorni, ha conquistato gli inquilini e la gente a casa con la sua simpatia.

Secondo gli scommettitori il fratello di Guendalina potrebbe rubare alla compagna d'avventura lo scettro di "preferito del pubblico" e proseguire senza intoppi verso la finalissima.

Ancora non si sa, però, quando terminerà la stagione numero sette del GF Vip: gli addetti ai lavori non hanno svelato se ci sarà un prolungamento o quanto tempo dovranno ancora trascorrere i concorrenti tra le mura di Cinecittà.