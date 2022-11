Federico Fashion Style nei giorni scorsi ha rilasciato una lunga intervista a Silvia Toffanin. Il parrucchiere è apparso molto addolorato per la fine del suo matrimonio con Letizia. Sono passati alcuni giorni e l'hairstylist si è mostrato nuovamente gioioso e con il sorriso sulle labbra in uno scatto postato su Instagram. La foto ha fatto sorgere non pochi dubbi negli uti che non gli hanno risparmiato critiche e commenti al vetriolo.

Il parrucchiere dei vip sotto accusa

Sotto lo scatto che Federico Fashion Style ha postato sul suo profilo Instagram nelle scorse ore c'è scritto: “La vita è un gioco… Quando sei game over non c’è più niente da fare… Quindi divertiti!”.

Il parrucchiere ha poi aggiunto anche l'eloquente hashtag “#newlife”, "nuova vita". L'hairstylist ha già voltato pagina? Le ultime foto pubblicate e le parole entrano in contrasto con le dichiarazioni fatte nel salotto di Silvia Toffanin e questa contraddizione ha fatto sorgere non pochi dubbi negli utenti. Tra i tanti commenti c'è chi ha scritto con un'evidente tono ironico: "Un uomo distrutto dal dolore”, Ma non eri disperatamente disperato?”. E poi ancora c'è chi lo ha definito incoerente, chi ha detto che è un pagliaccio che non riesce ad uscire dal suo personaggio viste le dichiarazioni fatte dal Toffanin.

L'intervista a Verissimo da Silvia Toffanin: dubbi e contraddizioni

Nel corso dell'intervista a Verissimo, Federico aveva parlato del momento complicato e del tutto inaspettato che sta attraversando.

Aveva poi anche rivelato di essere stato diffidato da Letizia e di non poter per questo motivo raccontare molto. Federico aveva poi aggiunto che a prendere la drastica decisione di separarsi era stata proprio la sua ormai ex moglie attraverso un post pubblicato su Instagram. Il parrucchiere aveva concluso dichiarando di essere consapevole che il loro matrimonio è finito, ma di non riuscire ad immaginare una vita lontana da Letizia.

Anche queste dichiarazioni fatte a Verissimo sono state prese di mira dagli utenti.. Qualcuno aveva parlato di: "Sceneggiata", qualcun altro invece di "scena patetica". Sono in diversi a pensare che Federico Fashion Style avesse messo in piedi un matrimonio fittizio per nascondere la sua omosessualità, cosa più volte smentita dal parrucchiere. Tra i commenti c'è chi aveva scritto su Twitter che il suo matrimonio con Letizia sia stato soltanto una farsa e che ora lei si sia stancata di reggere questo copione.