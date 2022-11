Il settimo capitolo de Il Paradiso delle Signore viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni dello sceneggiato, riguardo le puntate dal 21 al 25 novembre, rivelano che Vito sarà spronato da Alfredo a buttarsi con Maria, così il contabile inviterà per un appuntamento la sarta compaesana. A causa di un contrattempo tale incontro non potrà avvenire, ma Lamantia non perderà le speranza e inviterà nuovamente e con successo la giovane Puglisi a vedersi al di fuori dell'orario professionale.

L'interesse di Vito nei riguardi di Maria, però, potrebbe non essere amoroso ma smosso dalla voglia di nascondere la sua omosessualità, con lo scopo secondario di sposare la sarta. Quest'ultima, infine, potrebbe accorgersi che Lamantia è gay e, considerando l'ultima batosta sentimentale subita con Rocco, rimanerne estremamente delusa.

Il padre di Maria ha scelto Vito come sposo del matrimonio combinato per la figlia

Nella scorsa stagione de Il Paradiso delle Signore, l'idillio amoroso tra Rocco e Maria ha dovuto fare i conti dapprima con la partenza del ciclista alla volta di Roma e, successivamente, con la scoperta della sarta di essere stata tradita dallo stesso con una miss capitolina.

Amarezza sentimentale che, nel capitolo della soap in essere, la giovane Puglisi pare aver archiviato dando una nuova immagine di sé stessa, quasi a voler aprire un nuovo atto della sua esistenza amorosa.

A tal proposito, i telespettatori stanno assistendo a un lento ma inesorabile avvicinamento tra Maria e Vito, nuovo contabile dell'atelier, con quest'ultimo che sembra stia cercando in ogni modo di far breccia nel cuore della compaesana.

Ciò di cui non è ancora a conoscenza la sarta, però, è che Lamantia è lo sposo delle nozze combinate dal padre per lei.

Maria potrebbe accorgersi dell'omosessualità di Vito ed esserne delusa

Sebbene non vi siano spoiler ufficiali in merito, è probabile che la storyline amorosa in fase embrionale tra Vito e Maria venga arricchita da un terzo elemento, ovvero Roberto.

Il pubblicitario, difatti, potrebbe invaghirsi proprio di Lamantia e i due ragazzi intraprenderebbero una relazione sentimentale segreta e parallela.

Stando a tale eventualità, il matrimonio tra Vito e Maria sarebbe di pura convenienza da parte del contabile, in quanto presentandosi in società come sposato Vito riuscirebbe con più semplicità a nascondere la sua omosessualità.

L'intuito femminile della giovane Puglisi, però, potrebbe farle intuire che al suo agguerrito spasimante, in realtà, piacciono gli uomini e rimanerne oltremodo delusa.