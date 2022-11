Il settimo capitolo de Il Paradiso delle Signore 7 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai e in streaming su RaiPlay. Le trame della soap opera di stampo nostrano, nata da un'idea di Giannandrea Pecorelli, in merito agli episodi da lunedì 21 a venerdì 25 novembre raccontano che Alfredo Perico (Gabriele Anagni) spronerà Vito Lamantia (Elia Tedesco) a lanciarsi, sentimentalmente parlando, con Maria Puglisi (Chiara Russo). Il nuovo contabile della boutique, intanto, scriverà un biglietto per la giovane sarta dove la inviterà a un appuntamento, incontro alla quale Maria vorrà presenziare ma un imprevisto intralcerà i suoi piani.

Lamantia, però, non tirerà i remi in barca e inviterà una seconda volta a uscire la compaesana. Questo spasmodico interesse di Vito nei riguardi di Maria, infine, potrebbe essere soltanto una strategia del ragazzo di nascondere la sua omosessualità, specialmente in un periodo dove tale diversità non era accettata nonché diffusa come ai giorni nostri.

Maria potrebbe scoprire che Vito è lo sposo del matrimonio combinato per lei dal padre

Nella stagione attuale de Il Paradiso delle Signore, stiamo assistendo a una versione del tutto rinnovata di Maria. All'occhio balza subito il look più intrigante ma anche il carattere della sarta di Partanna, oltre al suo modo di relazionarsi con gli altri, sembrano parecchio differenti rispetto allo scorso capitolo della soap opera di Rai 1.

Gli autori sembrano aver voluto donare un tocco più chic alla dipendente dell'atelier meneghino e metterla anche al centro delle attenzioni di Vito, ovvero il contabile che prenderà il posto di Beatrice Conti (Caterina Bartone).

Lamantia arriva da Montevago, paesino vicino Partanna, col chiaro intento di impressionare favorevolmente Maria, magari riuscendo a farla innamorare di lui.

La giovane Puglisi, però, potrebbe scoprire che Vito è lo sposo del matrimonio combinato per lei dal padre e la reazione della ragazza difficilmente sarà sobria.

Vito potrebbe fingere di amare Maria per nascondere la sua omosessualità

All'interno di questo amore in fase embrionale potrebbe incastrarsi una storyline alternativa, la quale vedrebbe Vito fingere di amare Maria soltanto per nascondere la sua omosessualità.

Se tale ipotesi dovesse concretizzarsi, potrebbe venire alla luce che il fatto di essere gay per Lamantia ha rappresentato l'impossibilità di trovare un lavoro in Sicilia oltre ad esporlo a una marea di pregiudizi sulle sue scelte sessuali.

Vito, quindi, avrebbe deciso di lasciare il paese natio non prima di aver dato il suo benestare al padre di Maria per sposare quest'ultima, al fine di poter contare su delle nozze finte sì ma ottime per mantenere le apparenze in società.