Le nuove anticipazioni di Uomini e donne rivelano che, dopo l'addio di Ida Platano, il suo ex Riccardo Guarnieri si ritroverà messo alle strette dalla conduttrice Maria De Filippi.

Il cavaliere tarantino sarà protagonista di un nuovo avvicinamento con la sua ex pretendente Gloria ma, nel frattempo, ammetterà anche di ripensare a Roberta Di Padua.

Spazio anche alle vicende dei tronisti: Federico Nicotera continua ad essere diviso tra Alice e Carola.

Riccardo diviso tra Gloria e Roberta dopo l'addio di Ida: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Uomini e donne rivelano che dopo l'addio di Ida Platano alla trasmissione assieme ad Alessandro, ecco che Riccardo tornerà al centro dell'attenzione per il suo avvicinamento con la dama Gloria.

I due, in studio, racconteranno di essersi visti per passare del tempo insieme e addirittura che hanno dormito insieme nello stesso letto.

Insomma, sembrerebbe proprio che tra Riccardo e Gloria si sia venuto a creare un ottimo feeling fino a quando il cavaliere non spiazzerà tutti, annunciando di voler rivedere di nuovo un'altra sua ex storica: la dama Roberta Di Padua.

Insomma, Riccardo apparirà alquanto confuso e in crisi, tanto che Maria De Filippi non si farà problemi ad intervenire in prima persona per cercare di capire come stanno le cose.

Maria De Filippi mette alle strette Riccardo: nuove anticipazioni Uomini e donne

Le nuove anticipazioni di Uomini e donne di questo 2022 rivelano che la conduttrice chiederà a Riccardo come mai sta vivendo questa nuova frequentazione con Gloria in maniera del tutto nervosa e si chiederà se questo atteggiamento non sia frutto di un rimorso dettato dall'evolversi della situazione di Ida Platano.

La padrona di casa del talk show pomeridiano di Canale 5, senza troppi mezzi termini, chiederà a Riccardo se sente il rimorso per essersi lasciato scappare Ida Platano, la quale ormai ha scelto di viversi la sua favola d'amore con Alessandro fuori dallo studio tv.

La reazione del cavaliere pugliese non si farà attendere e ribadirà ancora una volta che, quello con Ida, è ormai un capitolo chiuso.

Federico diviso tra Alice e Carola: anticipazioni Uomini e donne

Occhi puntati anche sulle novità dei tronisti in carica: le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Federico Nicotera sarà protagonista di due nuove esterne con le sue pretendenti che sono arrivate ormai al rush finale.

In particolar modo, con Alice si è creato un buon feeling ma tra i due non c'è stato nessun nuovo bacio.

Sta di fatto che tale esterna ha mandato in tilt l'altra pretendente Carola, che ha subito preso la parola per dire la sua in studio.

La reazione di Alice, però, non è stata delle migliori e stando agli spoiler delle prossime puntate, la pretendente di Federico ha letteralmente "azzittito" la sua rivale.