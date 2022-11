Continua a far emozionare la serie televisiva italiana Il Paradiso delle signore giunta alla sua settima stagione in cui non mancano tanti colpi di scena, e a festeggiare gli ascolti record del daytime delle rete ammiraglia Rai. Nel corso dell’episodio che occuperà il piccolo schermo il 25 novembre 2022 come sempre dalle ore 16:05 circa, Veronica Zanatta (Valentina Bartolo) cambierà idea all’ultimo momento nell’istante in cui potrà finalmente tornare a vivere nell’appartamento del compagno Ezio Colombo (Massimo Poggio).

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, puntata del 25 novembre: Marco riceve un’offerta di lavoro importante

Gli spoiler riguardanti ciò che succederà nella cinquantacinquesima puntata della soap opera pomeridiana di successo che il pubblico avrà modo di seguire venerdì 25 novembre, raccontano che non appena in parrocchia non ci sarà più tensione, Don Saverio (Andrea Lolli) non perderà tempo per avvisare Veronica dicendole di poter tornare a condividere lo stesso tetto con il suo promesso sposo Ezio: la madre di Gemma (Gaia Bavaro) rinuncerà a ricongiungersi con il compagno, dopo aver visto una scena a quanto pare a cui non avrebbe voluto mai assistere.

Intanto Vito (Elia Tedesco) continuerà a non perdere la speranza di riuscire a fare breccia nel cuore di Maria (Chiara Russo), dato che dopo non essere rimasto soddisfatto dal loro incontro, la inviterà a uscire una seconda volta.

Marco (Moisè Curia) invece dopo aver manifestato l’intenzione di abbandonare il mondo del giornalismo, riceverà un’offerta di lavoro molto importante che potrebbe stravolgere la sua esistenza e quella della fidanzata Stefania (Grace Ambrose).

Umberto tenta di riconquistare Flora, Adelaide su tutte le furie dopo un gesto del cognato

Successivamente Umberto (Roberto Farnesi) non mollerà affatto la presa su Flora (Lucrezia Massari) dopo la fine della loro relazione, e la decisione della stessa di allontanarsi da lui: questa volta il commendatore Guarnieri si renderà protagonista di un gesto del tutto spiazzante, visto che per riuscire a riconquistare la giovane stilista Ravasi del negozio più lussuoso di Milano le regalerà un anello di fidanzamento in presenza di Marcello (Pietro Masotti).

Il socio di Salvatore (Emanuel Caserio) metterà al corrente Adelaide (Vanessa Gravina) dell’accaduto, che non rimarrà affatto stupita, poiché era già conoscenza dell’acquisto del gioiello. Dopo essersi mostrata apparentemente calma, la contessa di Sant’Erasmo sfogherà tutta la sua rabbia, dopodiché si consolerà scambiandosi un abbraccio affettuoso con il giovane Barbieri.