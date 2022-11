Lo sceneggiato dal titolo Il Paradiso delle Signore che registra ascolti da record, confermandosi la miglior soap del daytime, continua ad appassionare con parecchi amori, intrighi e colpi di scena in grado di movimentare le vicende dei protagonisti dal lunedì al venerdì. Nel corso dell’episodio in programmazione su Rai uno il 23 novembre 2022 a partire dalle ore 16:05 circa, la contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) e il commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) si lasceranno alle spalle il loro astio.

Spoiler Il Paradiso delle signore, episodio del 23/11: Adelaide e Umberto mettono fine ai loro dissapori

Gli spoiler su ciò che succederà nella cinquantatreesima puntata della soap, mercoledì 23 novembre, raccontano che la contessa Adelaide si farà venire in mente un’idea non appena verrà a conoscenza che è stato assassinato John Fitzgerald Kennedy, il presidente degli Stati Uniti: l’obiettivo della dark lady dello sceneggiato sarà quello di organizzare una serata al circolo in memoria dell’importante uomo. Per l’occasione la contessa di Sant’Erasmo chiederà a Umberto la sua collaborazione, grazie a questo gesto, i due cognati metteranno la parola fine ai loro dissapori.

Nel contempo Flora (Lucrezia Massari) prenderà sempre più le distanze dal commendatore Guarnieri dopo la fine della loro storia d’amore, dato che smetterà di alloggiare nella suite che condividevano insieme prima della rottura.

Vito scrive un biglietto per Maria, Vittorio sconvolto dall’assassinio del Presidente degli Stati Uniti

Successivamente Ezio (Massimo Poggio) dopo aver dato le dimissioni alla ditta Palmieri all’insaputa di Veronica (Valentina Bartolo) e della figlia Stefania (Grace Ambrose), sarà intenzionato a lavorare in proprio: ad aiutare il signor Colombo sarà l’ex moglie Gloria (Lara Komar) elaborando un piano per non deluderlo.

Non passerà molto tempo per vedere Ezio riunire la compagna, Gemma (Gaia Bavaro) e Stefania per annunciare il suo licenziamento, e una proposta di lavoro che vorrà accettare.

Per finire Vito (Elia Tedesco) continuerà a fare il possibile per riuscire a fare breccia nel cuore di Maria (Chiara Russo), dato che dopo essere stato spronato dai colleghi Armando (Pietro Genuardi) e Alfredo (Gabriele Anagni) scriverà un biglietto indirizzato alla giovane ricamatrice.

Vittorio (Alessandro Tersigni) invece non potrà che essere ancora senza parole per la tragica fine del presidente degli Stati Uniti, il direttore Conti in serata riceverà una visita toccante da parte di Matilde Frigerio (Chiara Baschetti) che non si sarebbe mai aspettato.