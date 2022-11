La soap opera di successo Il Paradiso delle Signore con ascolti record ad ogni puntata e più di un milione e mezzo di spettatori incollati allo schermo per seguire le vicende dei protagonisti, continua ad andare in onda nel daytime di Rai 1. Le anticipazioni dell’episodio in programmazione il 22 novembre 2022, annunciano che al centro della scena ci sarà ancora il signor Ezio Colombo (Massimo Poggio), che non sarà sincero nei confronti della compagna Veronica Zanatta (Valentina Bartolo).

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, episodio 22/11: Adelaide chiede informazioni a Marcello su Umberto e Flora

Nella cinquantaduesima puntata dell’amata serie televisiva italiana ambientata in un grande magazzino nella Milano del boom economico, e che verrà trasmessa su Rai 1 martedì 22 novembre, i telespettatori vedranno Ezio continuare a portare avanti le sue menzogne nei confronti della sua promessa sposa Veronica: nello specifico il signor Colombo non ascolterà affatto il consiglio di Gloria (Lara Komar), poiché nasconderà alla compagna di essersi licenziato dalla ditta Palmieri. Il padre di Stefania (Grace Ambrose) intanto, condividerà i suoi progetti per il denim con l’ex moglie.

Adelaide (Vanessa Gravina) dopo aver iniziato a sospettare che potrebbe essere accaduto qualcosa tra Umberto (Roberto Farnesi) e Flora (Lucrezia Massari), cercherà di ottenere delle informazioni da Marcello (Pietro Masotti): la contessa di Sant’Erasmo si rivolgerà quindi proprio a colui che ha ascoltato lo sfogo della giovane stilista Ravasi, dopo la fine della storia d’amore con il commendatore Guarnieri.

Alfredo invita Vito a farsi avanti con Maria, Vittorio rivela a Matilde di voler continuare a lavorare con lei

Successivamente oltre ad Armando (Pietro Genuardi), anche Alfredo (Gabriele Anagni) appena tornato a lavorare dopo essersi ripreso, non perderà tempo per consigliare al collega Vito (Elia Tedesco) di farsi avanti con la ricamatrice Maria (Chiara Russo) per cui si è preso una vera e propria cotta.

A proposito di Perico corteggerà ancora Irene (Francesca Del Fa), dato che cercherà di strapparle un invito ma senza riuscire nel suo intento.

Intanto Vittorio (Alessandro Tersigni), dopo essere stato parecchio turbato, parlerà con Matilde (Chiara Baschetti) rivelandole che il suo desiderio è quello di continuare a lavorare in sua compagnia. Per terminare nel capoluogo lombardo giungerà una terribile notizia, poiché verrà resa nota l’uccisione del Presidente degli Stati Uniti: John Fitzgerald Kennedy.