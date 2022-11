Tensione alle stelle per Anna e Salvatore ne Il Paradiso delle signore 7. Le anticipazioni rivelano che l'apparente sintonia che c'è tra i due durerà molto poco, anche per colpa delle frecciatine e dei sottili avvertimenti che non ha mancato di lanciare Caterina, la mamma di Anna. Sin da subito non ha avuto particolare simpatia per il giovane Amato, volendo per la figlia un uomo con una posizione economica più alta. Tuttavia, vedendo la determinazione di Anna, ha accettato la sua scelta, sebbene fosse preoccupata per la piccola Irene. Ora che Quinto è vivo, che cosa succederà?

La situazione è molto complicata e non mancheranno altri imperdibili colpi di scena.

Il Paradiso delle signore 7, che conseguenze ha il fatto che Quinto sia vivo

Nelle precedenti puntate della soap Il Paradiso delle signore, Salvatore ha ascoltato con attenzione il racconto di Anna. Anche se lei lo ha rassicurato sul fatto che non prova alcun sentimento per Quinto, è pur vero che è corsa dall'altro capo del mondo per salvarlo. Non dimentichiamo poi che Anna e Quinto risultano ancora sposati, dal momento che Reggiani è vivo e vegeto.

Di certo Anna non può vivere con due mariti e, allo stato delle cose, è bigama. Per non finire in carcere, l'unica soluzione possibile è l'annullamento del matrimonio, ma quale dei due?

La risposta non è così scontata.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Anna esce di scena

Secondo le nuove anticipazioni della soap, Salvatore non riuscirà a sopportare l'idea di vedere Anna, Quinto e Irene insieme. ''Che posto ho io in tutto questo?'', ha chiesto a Caterina, che è rimasta gelida e impassibile come suo solito.

Salvo non vorrà continuare a tenere la testa sotto la sabbia e prenderà la sofferta decisione di lasciare Anna, partendo a sua volta per Londra. Sappiamo che una disperata Imbriani uscirà di scena, ma non per quanto. Di certo la faccenda non finirà qui e non si esclude che, in tutto questo trambusto, torni Massimo nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore per ricattare Anna e ottenere finalmente quello che ha sempre voluto.

Il Paradiso delle signore 7, Salvo scopre la verità su Irene?

Anna e Salvo dovranno dire addio al loro sogno di costruire una famiglia e di essere felici, dopo la ricomparsa di Quinto e le bugie di Anna. Ma per Salvo le brutte sorprese potrebbero non essere finite qui. Caterina, che evidentemente non lo sopporta, potrebbe dargli il colpo di grazia per tenerlo lontano una volta per tutte da Anna, rivelandogli che Irene è in realtà figlia di Massimo e non di Quinto. Un'ipotesi che si sposa benissimo con il desiderio di Caterina di vedere la figlia separata da Salvatore, che considera non alla sua altezza.