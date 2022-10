Nelle recenti puntate de Il Paradiso delle Signore, Anna è partita per l’America, perché sua mamma avrebbe dovuto fare un intervento chirurgico. Pertanto, Imbriani aveva lasciato Salvo a Milano. Durante i primi giorni di riprese della fiction di Rai 1, Giulia Vecchio, che presta il volto alla contabile del negozio, aveva condiviso sul suo profilo social, un filmato, in cui erano presenti alcuni appunti sulle scene che avrebbe dovuto girare. A tal proposito, Anna dovrà convincersi che la sua vita è con Salvo, nonostante abbia ricevuto notizie su Quinto, suo primo marito, che potrebbe essere vivo.

Il Paradiso delle signore: le confidenze fra Anna e Roberto

Durante i primi giorni di riprese della settima stagione de Il Paradiso delle signore, l’attrice di Anna aveva condiviso alcuni appunti, scritti sulla sua agenda, riguardo alle scene che avrebbe dovuto girare sul set della fiction pomeridiana di Rai 1. A tal proposito, in base a quanto trapelato su Instagram, Imbriani avrebbe ricevuto una telefonata, nella quale avrebbe ricevuto informazioni sul suo primo marito, Quinto Reggiani, che potrebbe essere vivo. Nell’episodio andato in onda sul piccolo schermo, Anna aveva poi raccontato a Salvo, che sua mamma era stata male e sarebbe dovuta partire per l’America. Al momento, la contabile del negozio di moda non è ancora rientrata in città ma, nei prossimi episodi, la signora Amato tornerà a Milano.

Giulia Vecchio aveva specificato sulla sua agenda, che Anna sarà in ufficio e parlerà con Roberto e si confiderà con il collega.

Il Paradiso delle signore: Anna ha avuto notizie su Quinto, ma deve convincersi che la sua vita è con Salvo

Nel dettaglio, in base agli appunti sull’agenda dell’attrice di Anna, sono emersi dettagli di quello che accadrà, quando la contabile de Il Paradiso delle signore tornerà nel capoluogo lombardo.

In particolar modo, Imbriani sarà in redazione con Landi e ripeterà al suo amico che la sua vita è con Salvo e si vorrà convincere della cosa. Inoltre, attraverso l’agenda di Giulia Vecchio, è possibile capire che Roberto sarà l’unico a sapere la verità sul viaggio fatto da Anna e a conoscere quanto accaduto nella vita della sua collega.

Il Paradiso delle signore: Quinto potrebbe essere vivo, ma Anna vorrebbe stare con Salvo

Inoltre, fra le righe scritte da Giulia Vecchio, ne è spuntata una che rivelerebbe un vero e proprio colpo di scena. Sugli appunti relativi alle scene della telefonata ricevuta nell'ufficio de Il Paradiso delle signore, l’attrice aveva scritto: ''Quinto è vivo?’’. Sembrerebbe, pertanto, che la moglie di Salvo abbia mentito e inscenato i gravi problemi di sua madre e il viaggio in America, per nascondere una vicenda più delicata, che potrebbe mettere a repentaglio il suo matrimonio con il giovane Amato. Al momento, però, non c’è nessuna certezza che il primo marito di Anna sia vivo o che abbia ricevuto soltanto notizie riguardo una presunta possibilità che il suo consorte sia in vita.

In ogni caso, in base a quanto trapelato, le intenzioni di Imbriani saranno quelle di convincersi che la sua vita sia accanto a Salvo. Durante i primi giorni di riprese, inoltre, Cristiano Caccamo, che ha ricoperto il ruolo di Quinto Reggiani nelle prime due stagioni della fiction di Rai 1, era stato presente sul set della soap pomeridiana. L'attore, in quell'occasione, aveva condiviso alcuni scatti sul suo profilo Instagram, con un look anni '60 e, in una fotografia, era anche insieme all'interprete della piccola Irene, la figlia che Anna aveva avuto da Massimo Riva. Al momento, però, non è chiaro se Quinto tornerà in scena, interpretando scene del suo passato o se sarà realmente vivo, creando problemi nel matrimonio fra Anna e Salvatore.