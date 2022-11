Colpi di scena in arrivo nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7, dove a tenere banco saranno le vicende di Ludovica Brancia.

Il personaggio interpretato dall'attrice Giulia Arena sta per tornare in scena dopo un periodo di assenza, così come ha confermato la stessa attrice sui social, rispondendo ad un po' di domande dei numerosi fan.

L'atteso ritorno di Ludovica Brancia nel cast de Il Paradiso 7

Nel dettaglio, Ludovica Brancia era uscita di scena al termine della sesta stagione della soap opera, per inseguire il suo sogno d'amore con il ricco e potente Ferdinando Torrebruna.

La donna, senza farsi troppi scrupoli e problemi nei confronti del suo Marcello, decise di chiudere la relazione col giovane Barbieri, nonostante quest'ultimo abbia provato fino alla fine a convincerla di non lasciarlo andare e quindi di non chiudere la loro relazione.

Tuttavia, l'uscita di scena di Ludovica dal cast della soap non era affatto un addio definitivo, dato che la donna tornerà nel corso di questa settima stagione.

'Non manca molto', l'attrice di Ludovica annuncia il suo ritorno ne Il Paradiso delle signore 7

A confermare il ritorno dell'astuta Brancia è stata proprio Giulia Arena che, dal suo profilo Instagram, ha risposto ad un po' di domande dei suoi ammiratori.

Una di queste le chiedeva proprio quando sarebbe tornata in scena nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7, e l'attrice ha confermato che manca sempre meno.

"Nessuno spoiler! Ma non manca molto", ha scritto l'attrice ed ex Miss Italia confermando così che presto rimetterà piede nel grande magazzino milanese.

In attesa di rivedere in scena Ludovica e scoprire quale sarà la reazione di Marcello nel momento in cui avrà modo di scoprire che la sua ex fidanzata è tornata in città, l'appuntamento con le prossime puntate de Il Paradiso delle signore 7 di novembre, si preannuncia denso di colpi di scena.

Flora chiude la relazione con Umberto: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Occhi puntati in primis sulle vicende di Flora, la quale si ritroverà ad affrontare un momento di profonda crisi personale e alla fine, deciderà di troncare la sua relazione con Umberto Guarnieri.

La giovane stilista del grande magazzino milanese chiuderà la relazione con il commendatore Guarnieri, lasciandolo di punto in bianco e senza dargli alcun "preavviso".

Una doccia gelata per Umberto che, in questi nuovi episodi della soap opera, tenterà in tutti i modi di riconquistare l'amore della stilista. Riuscirà nella sua impresa oppure dovrà rassegnarsi all'idea di aver perso per sempre Flora? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti di questa settima stagione.