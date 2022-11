Ida Platano torna nella registrazione di Uomini e donne del 12 novembre oppure no? È questa la domanda che si stanno ponendo i numerosi fan e spettatori della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi dopo che, nel corso delle registrazioni della scorsa settimana, la dama siciliana aveva annunciato il suo addio al programma assieme ad Alessandro.

In questi giorni post scelta, Ida e Alessandro non si sono mai mostrati insieme sui social, tanto da lasciare perplessi i fan che avevano addirittura ipotizzato una rottura lampo tra i due volti del trono over.

Registrazione Uomini e donne 12 novembre: la verità su Ida

Nel dettaglio, Ida e Alessandro la scorsa settimana hanno maturato la decisione finale di abbandonare la trasmissione di Maria De Filippi e viversi insieme questa favola d'amore fuori dallo studio e quindi lontani dai riflettori mediatici del talk show pomeridiano di Canale 5.

Nei giorni a seguire, Ida e Alessandro non hanno proferito parola sui social circa la loro storia d'amore: probabilmente dovranno attendere la messa in onda della puntata in tv per "uscire allo scoperto" anche se, tra i fan, si sono subito rincorse voci legate ad una possibile crisi in corso tra i due.

E, a ridosso della nuova registrazione di Uomini e donne di oggi 12 novembre, in tanti si chiedevano se ci fosse stato il ritorno in studio di Ida Platano.

Ida Platano non presente in studio: anticipazioni registrazione Uomini e donne del 12 novembre

Ebbene, a fornire le prime anticipazioni su questa nuova attesissima registrazione del talk show di Canale 5, è stata proprio Ida che sul suo profilo ufficiale Instagram, ha postato delle storie in cui ha confermato che non sarà presente in studio per le nuove riprese del talk show.

L'ormai ex dama del trono over, durante il pomeriggio del 12 novembre, ha postato delle storie dal suo salone che si trova in provincia di Brescia, dove ha lavorato per tutto il giorno.

E così, mentre a Roma si stava svolgendo la nuova registrazione di Uomini e donne, Ida Platano è rimasta a casa.

La dama non ha preso parte alle riprese "da single" ne tantomeno per raccontare ai telespettatori come sta proseguendo la sua storia d'amore con Alessandro Vicinanza dopo l'addio alla trasmissione di Canale 5.

Riccardo ci riprova con Roberta nelle nuove puntate di Uomini e donne?

Tuttavia, tenendo conto che Ida è tra i volti più amati di sempre del programma, non si esclude che possa tornare nel corso delle prossime registrazioni per fare un bilancio della sua storia d'amore.

Intanto, per le riprese di questo sabato pomeriggio, c'è grande attesa per le novità legate a Riccardo Guarnieri, dopo che il cavaliere aveva ammesso di voler riallacciare i rapporti con la sua ex Roberta Di Padua. Tra i due ci sarà stato questo ritorno di fiamma oppure no? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti.