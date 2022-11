Cambio programmazione sulle reti Mediaset a partire dal prossimo lunedì 14 novembre 2022. Le novità interesseranno in primis la fascia del pomeriggio, dove ci saranno delle sostanziali modifiche.

L'appuntamento con la soap spagnola Una Vita, ad esempio, chiuderà definitivamente i battenti e lascerà spazio al ritorno di un'altra soap opera amatissima dal pubblico di Canale 5: parliamo di Terra Amara.

Una Vita chiude per sempre: cambio programmazione Mediaset dal 14 novembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset in vigore dal 14 novembre 2022, riguarderà la prima parte del pomeriggio feriale di Canale 5, rimasto orfano dell'appuntamento con la soap Una vita.

La serie iberica con protagonista Genoveva ha salutato definitivamente il pubblico questo sabato 12 novembre, con la messa in onda degli ultimi episodi della stagione finale.

Dopo la chiusura in patria, anche gli spettatori italiani dovranno abituarsi all'idea di non trovare più gli abitanti di Acacias 38 pronti a tenergli compagnia durante la prima parte del pomeriggio.

Tuttavia, per una soap che uscirà dalla programmazione Mediaset ce n'è un'altra pronta a tornare in video. Trattasi di Terra Amara, la soap turca che dal 14 novembre sarà nuovamente proposta in prima visione assoluta.

Il ritorno di Terra Amara in versione ridotta: cambio programmazione Mediaset dal 14 novembre

I nuovi episodi di Terra Amara saranno in onda alle ore 14:10 ma, a differenza di quanto è accaduto questa estate, la serie sarà trasmessa in versione ridotta.

Le puntate, infatti, dureranno all'incirca trenta minuti (con annesse pause pubblicitarie) e non più un'ora abbondante, come è accaduto questa estate.

A seguire, invece, non ci saranno stravolgimenti per la seconda parte del pomeriggio di Canale 5. Dal 14 novembre, infatti, dopo l'appuntamento con Uomini e donne di Maria De Filippi, sono confermate le strisce del daytime di Amici 22 e del Grande Fratello Vip 7.

Alle 16:50, invece, ci sarà spazio per la soap opera Un altro domani che, tra tutte quelle in onda su Canale 5 in questo momento, è quella che sta ottenendo gli ascolti più bassi.

Confermati gli altri appuntamenti della programmazione Mediaset, tra cui Un altro domani

La media di questa stagione autunnale risulta essere di appena un milione di spettatori a settimana, pari a uno share che viaggia tra il 12 e il 14%.

Numeri decisamente bassi anche se, per il momento, Mediaset sembra voler continuare a puntare sulla soap spagnola.

Alle 17:25, poi, la linea passerà a Barbara d'Urso per la diretta di Pomeriggio 5 e a seguire alle 18.45 sarà la volta di Gerry Scotti con Caduta Libera.

Il quiz di Canale 5, però, a partire da metà novembre sarà in onda in replica, dato che si eviterà di "sprecare" puntate nel periodo in cui su Rai 1 ci saranno le partite dei Mondiali di calcio 2022.