Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che ci sarà spazio per le novità legate al percorso sentimentale di Vittorio Conti, sempre più "cotto" di Matilde Frigerio.

I due porteranno avanti la loro conoscenza nel corso delle prossime settimane, anche se ben presto Vittorio si ritroverà a dover fare i conti con il ritorno in scena di colui che sarà a tutti gli effetti il suo rivale in amore, il marito di Matilde. Infatti Tancredi si intrometterà tra Matilde e Vittorio.

Matilde e Vittorio sempre più complici: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che tra Vittorio e Matilde crescerà un feeling speciale, che li porterà a essere "inseparabili" non solo sul fronte lavorativo, ma anche nel privato.

Conti si spingerà sempre più avanti nei confronti della donna, tanto da volerla al suo fianco in occasioni importanti della sua vita.

Insomma, sembrerebbe proprio che Vittorio stia cercando in tutti i modi di lasciarsi alle spalle la fine del suo matrimonio con Marta Guarnieri per gettarsi a capofitto in questa nuova avventura, complice anche la delicata situazione sentimentale di Matilde, scappata via dal marito autoritario e fin troppo austero.

Vittorio affronta il ritorno Tancredi: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Tuttavia i colpi di scena non mancheranno nel corso delle prossime nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7: sebbene il feeling tra Matilde e Vittorio cresca sempre più, ben presto i due dovranno fare i conti con un ritorno del tutto inaspettato.

Tancredi Di Sant'Erasmo, marito di Matilde, rimetterà piede in città. In questo modo la donna si ritroverà a dover riprendere in mano le redini di quel passato che si era lasciata alle spalle e per lei non sarà facile.

Lo stesso Vittorio si ritroverà a dover affrontare il ritorno di colui che sarà a tutti gli effetti il suo nemico dal punto di vista sentimentale.

Tancredi rivuole Matilde: anticipazioni Il Paradiso delle signore

"Vittorio crede che la storia di Matilde con il marito Tancredi stia finendo, invece lui tornerà e cercherà di riprendersela", ha svelato Alessandro Tersigni in una recente intervista a Di Più Tv, anticipando quello che succederà nel corso delle prossime puntate di questa settima stagione della soap opera.

Insomma, l'arrivo di Tancredi finirà per mettere in subbuglio non solo sua moglie Matilde, ma anche lo stesso Vittorio Conti, che sicuramente non farà i salti di gioia nel vederlo in città.

Quale sarà a questo punto la reazione della donna? Darà una seconda chance al suo matrimonio con Tancredi oppure sceglierà Vittorio?