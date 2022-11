Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7, anche se prossimamente farà una pausa di due settimane in occasione dei Mondiali di calcio del Qatar. Le anticipazioni però corrono veloci e portano novità. Manca poco all'arrivo di Tacredi, che avrà il volto di Flavio Parenti. L'attore ha recitato anche in Un medico in famiglia e Distretto di polizia. Questo ingresso porterà molto scompiglio nella vita di Matilde e non solo.

Il Paradiso delle signore 7 anticipazioni: Tancredi destabilizza Matilde

Tante trame che si svilupperanno nel corso delle prossime settimane.

Secondo le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, Flora lascerà la suite mentre Matilde sorprenderà Conti ancora una volta. Ebbene sì, Vittorio riuscirà a lasciarsi andare con Frigerio, nonostante tenti di allontanarsi da lei per paura di soffrire ancora per amore.

Ci sarà dunque un nuovo amore per Vittorio, che volterà pagina dopo Marta. In una recente intervista lo stesso Alessandro Tersigni aveva dichiarato che non ci sarebbe stato un ritorno della giovane Guarnieri e che per Conti si sarebbe aperto un nuovo capitolo con Matilde.

Marco dovrà stare attento al fratello Tancredi

Secondo le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, Tancredi porterà molto scompiglio nelle trame della soap opera e non solo nella vita di Matilde, che cercherà di riconquistare nonostante i loro rapporti burrascosi.

Tancredi si toglierà qualche sassolino dalle scarpe anche con Marco, che solo ora sta cercando di ritrovare se stesso dopo tutte le pressioni e le angherie subite.

Non sarà facile per Marco affrontare la situazione, anche perché ha da sempre una sorta di sottomissione e senso di inferiorità nei confronti del fratello.

Il Paradiso delle signore 7 prossime puntate: Vittorio e Tancredi rivali in amore

Continuando con le anticipazioni, Matilde sarà in grossa difficoltà. Proprio quando sarà felice al fianco di Vittorio, ecco che Tancredi tornerà a rovinarle la vita.

Adelaide da che parte starà? La contessa potrebbe essere una pedina importante in questo triangolo amoroso.

Visto ciò che è successo sino a ora, è altamente probabile che la contessa difenda Marco e Matilde da Tancredi.

Insomma, il fratello di Marco non mancherà di scombinare le carte in tavola, intromettendosi tra Vittorio e Matilde, e non solo. Chi riuscirà a fermarlo? Soprattutto arriverà all'obiettivo di dividere Frigerio dall'odiato Conti? Non resta che aspettare le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, che andrà in pausa dal 28 novembre al 12 dicembre per i Mondiali.