Il Paradiso delle Signore 7 viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1e in streaming su RaiPlay.

Secondo alcune ipotesi - quindi non in base ad anticipazioni ufficiali - l'imminente ritorno di Ludovica a Milano, dopo la parentesi greca con Ferdinando, potrebbe coincidere con un ritorno di fiamma tra lei e Marcello.

Ludovica potrebbe non provare nulla per Ferdinando

Una delle storie più appassionanti e tormentate delle ultime stagioni de Il Paradiso delle Signore è stata senz'altro quella tra Ludovica e Marcello. Legame che non è mai stato digerito dalla mamma di lei, ovvero Flavia (Magdalena Grochowska), la quale ha avuto sempre da ridire sulla differenza di ceto sociale tra i due.

Intenzionata a vedere Ludovica accanto a una persona più facoltosa, nello scorso capitolo della soap opera, Flavia era riuscita a far avvicinare la figlia a Ferdinando, un ex armatore rimasto vedovo. Complice l'inaspettata decisione di Marcello di troncare la storia con la giovane Brancia, quest'ultima aveva quindi deciso di schiarirsi le idee accettando l'invito per una vacanza in Grecia assieme a Di Torrebruna. Di ritorno dal viaggio, però, Ludovica potrebbe accorgersi di non provare nulla per Ferdinando.

Possibile ritorno di fiamma tra Marcello e Ludovica

Il ritorno di Ludovica a Milano dovrebbe avvenire nelle prossime puntate, con la figlia di Flavia che si troverebbe dinanzi un ex fidanzato totalmente diverso rispetto a come lo ricordava.

Secondo alcune teorie Brancia junior potrebbe rimanere piacevolmente impressionata da questa nuova versione di Barbieri, restyling che probabilmente piacerà anche alla madre di lei, tanto che tra i due potrebbe esserci un ritorno di fiamma.

Sebbene non vi siano anticipazioni ufficiali in merito, è possibile che qualora Marcello e Ludovica tornassero assieme lo farebbero alla luce del sole, quindi senza più la paura del giudizio altrui.

Anticipazioni dal 21 al 25 novembre

Intanto le trame de Il Paradiso sugli episodi che andranno in onda da lunedì 21 a venerdì 25 novembre, svelano che Flora (Lucrezia Massari) racconterà a Marcello (Pietro Masotti) di essere nel bel mezzo di una crisi amorosa con Umberto (Roberto Farnesi). Barbieri, quindi, rivelerà a sua volta alla stilista di capirla alla perfezione, in quanto sta soffrendo non poco dopo aver deciso di troncare la storia sentimentale con Ludovica, nel frattempo Adelaide (Vanessa Gravina) chiederà lumi al socio della Caffetteria in merito agli attriti tra la giovane Ravasi e Guarnieri.

Flora, successivamente, sceglierà di lasciare la stanza dove soggiornava assieme al commendatore ma, al contempo, la stilista dirà a Marcello di essere ancora invaghita del banchiere. Quest'ultimo, inoltre, regalerà un anello a Flora per sancire il loro fidanzamento, così Barbieri correrà a raccontarlo all'arguta Di Sant'Erasmo, la quale non la prenderà affatto bene.