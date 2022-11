Saranno puntate ricche di colpi di scena quelle della 2^ stagione della soap opera Terra Amara. Le anticipazioni provenienti dalla Turchia rivelano che Mujgan tenterà invano di togliersi la vita. Intanto Demir toglierà i figli a Hunkar, dopo che quest'ultima li ha portati a far vedere alla nuora.

Mujgan scrive una lettera d'addio a Yilmaz e si taglia le vene

La dottoressa Mujgan, dopo che Yilmaz le riferirà la sua volontà di chiedere il divorzio, non sopporterà l'idea di vivere senza il marito e deciderà di togliersi la vita.

La ragazza affiderà il piccolo Kerem Ali alle cure della zia, scriverà una lettera d'addio al consorte, si infilerà nella vasca da bagno e si taglierà le vene con una lametta.

Intanto la zia tornerà a casa per prendere una cosa che si era dimenticata e troverà il suo corpo privo di sensi nell'acqua. La donna porterà immediatamente la nipote in ospedale: la giovane non sarà in pericolo di vita e potrà tornare presto a casa.

Demir sottrae i suoi figli da Hunkar

Nel frattempo Demir fingerà di doversi allontanare da Cukurova per vedere se la madre sia capace di tradire la sua fiducia. Hunkar, appena vedrà che il figlio ha lasciato la tenuta, vestirà i nipoti e li porterà in carcere per farli vedere a Zuleyha. Il signor Yaman, però, non sarà partito, ma è proprio in carcere, dove quindi assisterà a tutta la scena. Senza pensarci due volte, a quel punto, strapperà i bambini dalle braccia della madre e di Saniye e li porterà a casa di una donna misteriosa.

A nulla serviranno le suppliche di Hunkar, l'imprenditore non ascolterà ragioni e dirà che per lui i bambini sono ufficialmente orfani di madre.

Zuleyha, ignara di tutto, continuerà a soffrire in carcere, inoltre ben presto Sermin si lascerà scappare che il cugino ha portato i bambini via dalla tenuta.

Uzum si nasconde nella macchina di Demir e scopre dove si trovano Adnan e Leyla

Un giorno, mentre starà giocando a nascondino con un bambino del villaggio, la piccola Uzum si nasconderà nella macchina di Demir e vi rimarrà fin quando l'imprenditore non si metterà alla guida e andrà a trovare i suoi figli. La bambina quindi vedrà chiaramente il portone dove entra il signor Yaman, ma continuerà a rimanere nascosta.

A un certo punto, però, non riuscirà più a trattenersi e dirà chiaramente che deve andare in bagno. Demir, che nel frattempo è tornato in auto, la sentirà e la porterà prima a mangiare un kebab e poi uno zucchero filato. Infine, capendo che la piccola ha visto bene dove sono stati portati Adnan e Leyla, le strapperà la promessa di non parlarne con nessuno, nemmeno con la sua mamma Saniye.

Ritornata alla tenuta, Saniye e Hunkar si chiederanno se la bambina possa aver visto qualcosa, ma appena glielo chiederanno, la piccola dirà chiaramente che non può infrangere il segreto. A quel punto, allora, la moglie di Gaffur e la signora Hunkar proveranno a farla parlare , ma senza successo.