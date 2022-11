Grandi novità in arrivo per i fan de Il Paradiso delle Signore. Quella di quest'anno è una stagione piuttosto movimentata. Ci sono state delle new-entry, ma anche degli addii inaspettati. Di recente Salvatore e Anna si sono lasciati, con la donna pronta a seguire il suo ex Quinto Reggiani.

Tra i cambiamenti annoverati, spiccano anche quelli che riguardano Marcello Barbieri e Gemma Zanatta. Il primo, nel tentativo di fare colpo sull'ex Ludovica, ha iniziato a muoversi nel mondo degli affari e dei ricchi. La figlia di Veronica, invece, dopo un periodo trascorso a dare del filo da torcere a Stefania, si è ammansita.

Ma le novità relative alla daily soap riguardano anche il palinsesto di dicembre e gennaio. A differenza delle precedenti edizioni, Adelaide, Umberto, Vittorio Conti e le Veneri saranno presenti durante le festività natalizie.

Il primo Natale con Il Paradiso delle Signore

Quest'anno, per la prima volta nella storia della soap Rai, vedremo i protagonisti de Il Paradiso delle Signore sul piccolo schermo durante il periodo natalizio. Di solito, nella settimana a cavallo tra il Natale e l'Epifania, la Rai tende a mettere in stand-by la serie, ma questa volta le cose andranno in modo diverso.

A quanto pare, le vicende del negozio di abbigliamento milanese, ambientate negli anni '60, non verranno sospese.

Dunque, gli appassionati potranno continuare a vedere le puntate senza alcuna interruzione. Si tratta di una novità legata ad un altro evento internazionale, i mondiali di calcio di Qatar 2022.

Rai 1 ha infatti deciso di mettere in pausa le puntate de Il Paradiso delle Signore per dare ampio spazio al torneo. Di conseguenza, la daily soap non andrà in onda per circa due settimane.

Si ferma in anticipo Il Paradiso delle Signore: quando torna in Tv

In occasione dei mondiali di calcio 2022 (che quest'anno si terranno in Qatar) il palinsesto Rai subirà una variazione che andrà ad inficiare anche sulla messa in onda de Il Paradiso delle Signore. La soap andrà in pausa dal 29 novembre al 10 dicembre, per poi ritornare regolarmente da lunedì 12 dicembre.

In questo lasso di tempo, sul primo canale della Tv di Stato verrà dato spazio alle partite dei mondiali che verranno trasmesse alle ore 16, la fascia oraria solitamente occupata da Il Paradiso delle Signore. Per compensare questa sospensione, la Rai ha deciso di proporre ai telespettatori la soap nel periodo festivo, tra fine dicembre e inizio gennaio.