Francesco e Viola scoprono di essere fratelli nelle nuove puntate di Viola come il mare 2? Cresce l'attesa da parte dei fan della serie con Can Yaman e Francesca Chillemi per la messa in onda della seconda stagione che è stata già confermata dai vertici Mediaset.

Alla luce dei buoni ascolti registrati in queste settimane autunnali, la fiction con la coppia Yaman-Chillemi tornerà di nuovo in onda nel corso del 2024 e i colpi di scena non mancheranno.

Confermate le nuove puntate di Viola come il mare 2 su Canale 5

L'appuntamento con Viola come il mare 2 è stato confermato: la fiction sarà trasmessa, molto probabilmente, durante il 2024 in prime-time su Canale 5, e intanto non mancano le prime ipotesi su quello che potrebbe accadere.

Al centro delle trame ci saranno sempre le vicende dell'ispettore Francesco Demir e della giornalista Viola Vitale, i quali però potrebbero fare un'amara scoperta sul loro legame. Sì, perché la prima stagione si è conclusa con Viola che ha scoperto la verità su suo padre.

Francesco Demir e la giornalista figli dello stesso padre? I sospetti su Viola come il mare 2

Dopo essere arrivata in Sicilia per scoprire l'identità dell'uomo che l'ha messa al mondo, Viola è venuta a sapere che si tratta di Pietro, fratello di Don Andrea, il quale però potrebbe essere deceduto.

Don Andrea ha raccontato alla giornalista la verità su Pietro: aveva tolto la vita ad un uomo che riteneva responsabile del decesso dei suoi genitori, e da quel momento in poi si era dato alla fuga, facendo perdere le sue tracce e convincendo così i familiari del fatto che fosse deceduto.

Ebbene, nel finale della prima stagione, la foto di Pietro che Don Andrea aveva mostrato alla giornalista, è la stessa apparsa tra le mani della mamma di Francesco Demir.

Francesco e la giornalista scoprono di essere fratelli in Viola come il mare 2?

La donna, nel finale, ha rivelato di voler parlare con suo figlio per raccontargli la verità sul padre, e il fatto che tenesse in mano la foto di Pietro ha alimentato i sospetti.

Non si esclude, infatti, che Pietro possa essere il padre di Viola ma anche dello stesso Francesco e, di conseguenza, i due potrebbero essere fratelli.

Nel corso delle nuove puntate di Viola come il mare 2, quindi, i due protagonisti interpretati da Can Yaman e Francesca Chillemi potrebbero trovarsi al cospetto di questa amara verità.

Una verità che metterebbe a dura prova il loro rapporto, poiché non è passato inosservato il feeling che corre tra i due personaggi principali della serie.