Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 potrebbero essere caratterizzate dal rientro in scena di Agnese Amato. La donna è assente da un po' di tempo, dopo la scelta di trasferirsi a Londra per stare al fianco di sua figlia Tina, alle prese con una gravidanza complicata.

Nei prossimi episodi della settima stagione, Agnese potrebbe tornare e, soprattutto, finire per stravolgere il suo amato Armando con una serie di cambiamenti importanti che riguardano il suo aspetto fisico.

Agnese potrebbe tornare al più presto ne Il Paradiso delle signore 7

L'assenza di Agnese Amato nelle puntate de Il Paradiso delle signore inizia a farsi sentire e i fan della soap si augurano di vederla al più presto tornare in città dai suoi familiari.

La donna è uscita temporaneamente di scena dopo aver scoperto che sua figlia Tina è alle prese con una gravidanza complicata. La cantante ha saputo che rischiava di perdere il bambino, motivo per il quale i medici le hanno consigliato un lungo periodo di riposo assoluto.

Agnese, preoccupata per le sorti di sua figlia e consapevole del fatto che Tina volesse questo figlio a tutti i costi, ha scelto di lasciare Milano e trasferirsi a Londra, così da poterla accudire nel migliore dei modi e stare al suo fianco.

Il ritorno di Agnese stravolgerà Armando nelle nuove puntate de Il Paradiso 7?

Il ritorno in città di Agnese potrebbe avvenire nel corso delle prossime puntate della settima stagione de Il Paradiso delle signore, la cui messa in onda è prevista fino al prossimo maggio 2023.

A lanciare l'indiscrezione è stato Pietro Genuardi, l'attore che veste i panni di Armando nel cast della soap opera pomeridiana di Rai 1.

In una recente intervista a Nuovo Tv, ha svelato che Agnese dovrebbe tornare in scena subito dopo la nascita del figlio di Tina: solo in quel momento la donna riprenderebbe in mano le redini della sua vita affettiva e lavorativa nella città di Milano.

I colpi di scena, però, potrebbero non mancare: non si esclude che nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7, Agnese potrebbe stravolgere e spiazzare il suo amato Armando.

Agnese stravolge il suo look al ritorno nel cast de Il Paradiso 7?

L'attore, che veste i panni del capo magazziniere del Paradiso, non ha nascosto che Agnese potrebbe aver assorbito le mode che andavo per la maggiore negli anni Sessanta a Londra, motivo per il quale potrebbe tornare in città in una veste del tutto inedita.

L'attore di Armando ha ipotizzato un possibile "look stravolto" per Agnese e addirittura che la donna possa fare il suo rientro in città con la minigonna, in tal caso sarebbe un vero shock per Ferraris.

Insomma, il ritorno in città della signora Amato potrebbe non passare inosservato, così come cresce l'attenzione dei fan per le vicende di Maria.

Maria e Flora al centro delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore

La giovane aspirante stilista del grande magazzino continuerà a subire il corteggiamento di Vito Lamantia nel corso delle prossime puntate della soap opera, anche se ben presto si renderà conto che il ragazzo non è stato sincero al 100% nei suoi confronti.

Spazio anche alle vicende di Flora Ravasi, che dopo aver messo in discussione il suo legame con Umberto Guarnieri, tornerà di nuovo sui suoi passi e finirà per accettare l'anello di fidanzamento che il commendatore ha acquistato per suggellare la loro storia d'amore.

L'appuntamento con Il Paradiso 7 sospeso fino al 12 dicembre

Per scoprire l'evolversi delle vicende delle due giovani protagoniste della soap opera bisognerà attendere la messa in onda delle nuove puntate previste a partire dal 12 dicembre.

Fino a quel giorno la soap sarà sospesa dalla programmazione pomeridiana di Rai 1 per lasciare spazio alle partite dei Mondiali di calcio 2022 nella fascia del primo pomeriggio.

Una decisione che ha scatenato non poche polemiche tra i fan e appassionati della soap, molti dei quali hanno puntato il dito contro la scelta della tv di Stato di sospendere l'appuntamento in daytime per due settimane, ritenendo ingiusta e inopportuna la scelta di dare così tanto spazio al calcio nel daytime pomeridiano della rete ammiraglia Rai.