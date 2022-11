Diverse novità avverranno nelle nuove puntate di Terra Amara previste dal 5 al 10 dicembre su Canale 5. Le trame della soap opera turca segnalano che Ali Fekeli troverà un modo per far scarcerare Demir Yaman, il quale poi si renderà protagonista di un acceso diverbio con sua madre Hunkar.

Terra amara: anticipazioni da lunedì 5 a sabato 10 dicembre

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate trasmesse da lunedì 5 a sabato 10 dicembre in prima visione tv rivelano che Gaffur vedrà una chance per migliorare la sua collocazione all'interno della tenuta grazie all'arresto di Demir.

Zuleyha, intanto, si recherà a parlare con il dottor Sabahattin. Tuttavia l'assenza dell'uomo porterà la ragazza a vedere qualcosa che la turberà nel profondo.

Hunkar, nel frattempo, si convincerà che sua nuora sia fuggita a casa di Fekeli. Ben presto sarà evidente che Zuleyha ha portato il figlio in ospedale. In questo frangente, la protagonista dirà alla suocera di sentirsi come una carcerata nella propria dimora, sebbene non abbia intenzione di fuggire, dopo aver visto l'attaccamento di Demir per Adnan. Intanto Fekeli racconterà a Hunkar i drammatici momenti che hanno portato alla morte di Adnan senior.

Demir si oppone al piano di Hunkar

Nelle puntate dal 5 al 10 dicembre di Terra amara, Hunkar si recherà in commissariato, intenzionata a far liberare suo figlio.

Ma il nuovo pm non si lascerà spaventare dalla potente matriarca, tanto da negare la sua richiesta. Per questo motivo, Yaman senior chiederà a Gaffur di prendersi la colpa dell'omicidio di Sait in cambio di un grande appezzamento di terra.

Nel frattempo Yilmaz e Fekeli inviteranno Mujgan alla tenuta. Qui, l'ex meccanico apparirà molto interessato alla nuova dottoressa.

Saniye, invece, incoraggerà suo marito ad accettare il piano di Hunkar nonostante debba restare due anni in prigione. Gaffur, a questo punto, deciderà di assecondare la proposta, sebbene con qualche titubanza. Ma Demir si opporrà a mandare un uomo innocente in carcere al posto suo. In questo modo, il desiderio di Saniye di arricchirsi verrà meno.

Yaman riottiene la libertà grazie ad Ali e abbandonare la tenuta

Tuttavia ci saranno belle notizie per Demir. Il ricco imprenditore, infatti, riuscirà a riottenere la libertà grazie ad Ali. Una volta libero Yaman jr deciderà di abbandonare la tenuta dopo aver litigato con la madre. L'uomo, a questo punto, si trasferirà in hotel insieme alla moglie, al figlio e alla tata.

Infine Yilmaz avrà un vivace scambio di opinioni con Fekeli, reo di aver mostrato l'innocenza del suo rivale nell'omicidio di Sait.