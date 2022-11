Cosa succederà nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in onda dal 12 dicembre in poi su Rai 1? Le anticipazioni con la soap opera rivelano che i colpi di scena non mancheranno nel nuovo ciclo di appuntamenti che andrà in onda subito dopo la pausa per i Mondiali di calcio 2022.

Al centro dell'attenzione ci saranno in primis le vicende di Marcello e quelle di Maria: il primo farà i conti con il ritorno in scena della sua ex Ludovica, mentre Maria Puglisi farà i conti con gli inganni e le bugie di Vito Lamantia.

Il ritorno di Ludovica: anticipazioni Il Paradiso 7 dal 12 dicembre

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore verrà messo in pausa su Rai 1 per due settimane.

Dal 28 novembre e fino al 9 dicembre 2022, le puntate inedite della soap pera saranno sospese dalla fascia del primo pomeriggio per lasciare spazio alle partite dei Mondiali di calcio.

Le nuove puntate della soap torneranno in onda a partire d lunedì 12 dicembre e i colpi di scena non mancheranno. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7, infatti, rivelano che tra i ritorni più attesi spicca quello di Ludovica Brancia, interpretata dall'ex Miss Italia, Giulia Arena.

Dopo un lungo periodo di assenza, ecco che Ludovica sarà pronta a rimettere piede in città e a riprendere in mano le redini di quella vita che aveva abbandonato per intraprendere una storia d'amore con il ricco Ferdinando Torrebruna.

Marcello in crisi per Ludovica: anticipazioni Il Paradiso 7 dal 12 dicembre

Ludovica, infatti, scelse di chiudere la sua relazione con Marcello per concedersi questo nuovo inizio al fianco del ricco imprenditore, interpretato dall'attore Fabio Fulco.

Adesso, però, la "latitanza" di Ludovica sta per terminare: nelle nuove puntate della soap in programma dal 12 dicembre e successivamente per i prossimi mesi del 2023, si assisterà al ritorno della giovane Brancia, la quale metterà nuovamente in subbuglio il cuore di Marcello.

Sì, perché il giovane Barbieri si renderà conto di non aver dimenticato la sua ex e nel momento in cui la rivedrà, cercherà nuovamente di fare il possibile per riconquistarla.

Maria ingannata da Vito: anticipazioni Il Paradiso delle signore

In attesa di scoprire se Marcello riuscirà ad avere la meglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Maria.

La giovane Puglisi, infatti, scoprirà gli inganni e le bugie di Vito, il contabile del grande magazzino che sta provando a conquistare il suo cuore.

Vito non è stato sincero con l'aspirante stilista del negozio e le ha nascosto di essere l'uomo che aveva stretto un accordo con suo padre per il fatidico matrimonio combinato, al quale Maria si era sempre detta contraria.