Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 riguardanti le puntate che saranno trasmesse nella fascia pomeridiana su Rai 1 da lunedì 21 a venerdì 25 novembre, rivelano che l’assassinio del Presidente Kennedy influirà sulle vicende del grande magazzino.

Per questa occasione, infatti, Adelaide di Sant’Erasmo chiederà a Umberto Guarnieri di mettere da parte il loro astio e di organizzare insieme un importante evento al Circolo. Anche Vittorio Conti sarà dispiaciuto per la morte del Presidente degli Stati Uniti d’America, inoltre riceverà una visita inaspettata.

Nel frattempo, Flora Gentile Ravasi confiderà a Marcello Babieri di essere distrutta per la sua storia d’amore finita con il commendatore. Quest’ultimo, però, la sorprenderà con una proposta inaspettata.

Anticipazioni il Paradiso delle Signore 7: Flora si confida con Marcello

Ezio preferirà non dire nulla alla sua compagna Veronica in merito alle sue dimissioni dalla Palmieri. L’uomo, infatti, preferirà trovare un nuovo impiego prima di dirle tutta la verità. Gloria, custode del segreto del suo ex, cercherà di convincerlo a rendere ufficiale il suo licenziamento. Alfredo prometterà di tornare subito al lavoro non appena la frattura del braccio lo consente. A lui non sfuggirà la bella complicità che c’è tra Maria e Vito e inizierà a pensare che tra i due possa sbocciare l’amore.

Umberto non si darà pace per la fine della sua storia con Floria e farà di tutto per convincerla a rimettersi con lui. Tuttavia, la stilista del Paradiso delle Signore preferirà non avere più nessun tipo di rapporto con il commendatore. In un momento di confidenza, racconterà a Marcello ciò che sta succedendo tra lei e Umberto.

Il fratello di Angela comprenderà la sua crisi amorosa perché è da mesi che non riesce a togliere dalla testa la sua amata Ludovica. Vittorio, temendo che Matilde possa lasciare da un momento all’altro l’atelier, l’affronterà a muso duro e tra i due scoppierà una discussione animata.

L’uccisione del Presidente Kennedy sconvolge tutti

Teresio Colombo continuerà a mentire a Veronica in merito alla sua attuale posizione lavorativa. Nel frattempo, invece, coinvolgerà la capocommessa Moreau nei suoi progetti per il denim. La contessa di Sant’Erasmo noterà che tra Flora e Umberto c’è del gelo e chiederà a Marcello di indagare sulla loro attuale situazione amorosa. Oltre Armando, Vito troverà in Alfredo un consigliere amoroso. Infatti, quest’ultimo spronerà il contabile a rivelare a Maria ciò che prova per lei. Nel frattempo, il giovane Persico tenterà in tutti i modi di invitare a Irene a uscire con lui, ma lei non cederà alle sue avance. Il direttore del Paradiso delle Signore rivelerà a Matilde che gli piacerebbe continuare a lavorare con lei.

Proprio in quel momento arriverà una brutta notizia che sconvolgerà il mondo: l’assassinio di Jhon Fitzgerald Kennedy, presidente degli Stati Uniti d’America.

Il direttore del Paradiso delle Signore riceve una visita inaspettata

Adelaide, molto toccata dall’assassinio del presidente americano Kennedy, deciderà di organizzare al Circolo un evento in sua memoria. Per l’occasione, la contessa di Sant’Erasmo chiederà a Umberto di deporre momentaneamente l’ascia di guerra e di affiancarla in questo progetto.

Flora, intanto, preparerà le valigie e lascerà definitivamente la suite dove conviveva con l’ex Umberto.

Il signor Colombo sarà sempre più convinto che aprire un’attività in proprio sia la scelta giusta e Gloria elaborerà un piano per aiutarlo.

Inoltre, Ezio convocherà Veronica, Gemma e Stefania per informarle sulla sua attuale situazione lavorativa e della nuova proposta di lavoro che vuole accettare.

Vittorio, sconvolto per l’assassinio del Presidente statunitense, riceverà da Matilde una visita del tutto inaspettata.

Intanto Vito vorrebbe uscire con Maria e così le scriverà un biglietto.

Maria accetta di uscire con Vito: Il Paradiso delle Signore 7, trame puntate 21-25 novembre

La giovane Puglisi deciderà così di mettere alle spalle la sua storia finita male con Rocco e di accettare l’invito del giovane Lamantia, ma le cose non andranno come sperato dal contabile.

Teresio Colombo si troverà davanti a un bivio: da un altro, ha scartato l’idea di mettersi in proprio; dall’altro, invece, l’idea di lavorare alle dipendenze non lo entusiasma proprio.

Dopo aver riflettuto a lungo, confiderà a Gloria quale decisione ha preso.

Intanto Elvira, sempre più preoccupata per lo stato d’animo di Salvatore, farà di tutto per capire come stia davvero. Alcuni amici inviteranno Vittorio a una cena e lui chiederà a Matilde di accompagnarlo.

Flora confiderà a Marcello di essere ancora innamorata di Umberto, quindi Barbieri la spronerà di andare da lui e parlargli. Arrivata al Circolo, la stilista Ravasi sorprenderà Umberto e Adelaide insieme.

Veronica non vuole più Ezio a casa

Finalmente le voci sul concubinaggio sono cessate in parrocchia e don Saverio lo farà sapere a Veronica. Quest’ultima non vedrà l’ora di riportare Ezio a casa, ma assisterà a una scena che la farà cambiare idea.

Intanto Vito non demorderà e inviterà Maria a un secondo appuntamento.

Marco, intanto, riceverà un’offerta di lavoro davvero allettante che potrebbe cambiare la sua vita e anche quella di Stefania.

In seguito Umberto comprerà un anello di fidanzamento e chiederà la mano a Flora. Marcello, dopo aver assistito a questa scena, correrà da Adelaide per raccontarle ciò che ha visto. La contessa di Sant’Erasmo non la prenderà affatto bene e sfogherà tutta la sua rabbia, poco dopo si lascerà andare in un abbraccio affettuoso del giovane Barbieri.