Continua ad appassionare e a essere ricca di intrighi, la fortunata serie televisiva dal titolo Il Paradiso delle signore in onda tutti i giorni tranne il sabato e la domenica e ispirata a un romanzo di Émile Zola. Nella puntata che occuperà Rai 1 il 15 novembre 2022, il direttore Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) cambierà il suo atteggiamento nei confronti di Matilde Frigerio di Sant’Erasmo (Chiara Baschetti), dato che per evitare di litigare di nuovo si allontanerà dalla stessa.

Trama Il Paradiso delle signore, episodio del 15 novembre: Stefania chiede aiuto a Matilde, Salvatore torna a Milano

Le anticipazioni sul quarantasettesimo episodio della soap opera di successo in onda sul piccolo schermo italiano martedì 15 novembre come al solito a partire dalle ore 16:05 circa, raccontano che la scrittrice Stefania (Grace Ambrose) non mollerà affatto la presa dopo essersi messa in testa di riuscire a far cambiare idea al fidanzato Marco (Moisè Curia), deciso più che mai a lasciare il mondo del giornalismo. La giovane Colombo non si arrenderà anche se il suo amato rimarrà ferma nella sua posizione: dopo aver fallito la fanciulla quindi non si perderà d’animo, dato che si rivolgerà a Matilde dicendole di aver bisogno del suo aiuto.

Nel frattempo il pubblico assisterà al ritorno di Salvatore (Emanuel Caserio) appena tornato da Londra, e in cui si era recato con l’obiettivo di non pensare alla fine del suo matrimonio: purtroppo il giovane Amato dal suo comportamento dimostrerà di non essersi affatto dimenticato della moglie Anna (Giulia Vecchio). Il figlio della sarta Agnese (Antonella Attili) però anche se soffrirà ancora senza ombra di dubbio, sarà determinato più che mai a guardare al futuro.

Marcello non vuole deludere la contessa Adelaide, Vito rassicura Maria

Intanto Vittorio sceglierà di mantenere le distanze da Matilde, a seguito della loro recente discussione. Marcello (Pietro Masotti) invece sarà disposto a fare qualsiasi cosa per non deludere la contessa Adelaide (Vanessa Gravina), visto che vorrà consentirle di acquistare a tutti i costi la serra abbandonata su cui la stessa è particolarmente interessata facendole avere delle informazioni al più presto.

Infine Vito (Elia Tedesco) non rimarrà di certo fermo a guardare, quando apprenderà che Maria (Chiara Russo), la ragazza di cui si è innamorato, è rimasta delusa dall’esito di un suo lavoro a causa del duro giudizio della stilista Flora (Lucrezia Massari): il nuovo contabile del grande magazzino di Milano approfitterà dell’occasione per stare accanto alla giovane siciliana, incoraggiandola a credere a nel suo talento.