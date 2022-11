Prosegue l'appuntamento settimanale con Mina Settembre, la fiction cult di Rai 1. Dopo sei prime serate ricche di emozioni, domenica 6 novembre andrà in onda il finale di stagione. Le anticipazioni preannunciano che si assisterà a vicende molte interessanti. L'argomento portante della sesta puntata sarà il dramma che la giovane dovrà affrontare. Mina, difatti, dovrà fare i conti con un'ingiusta denuncia che le causerà non pochi problemi. La ragazza, però, non sarà sola, al suo fianco ci saranno le sue amiche fidate, ma non solo.

Domenico, difatti, si batterà per aiutare la sua collega ad uscire da questo ginepraio.

Mina Settembre, anticipazioni ultima puntata: la madre di Viola spietata con l'assistente sociale

Dunque siamo giunti quasi alla fine di questa seconda stagione di Mina Settembre. Proprio come il primo blocco di episodi, anche questa seconda parte ha riscosso un gran successo, riconfermandosi un vero successo. Le anticipazioni trapelate per quanto riguarda la sesta ed ultima puntata della fiction svelano che non mancheranno i colpi di scena. La madre naturale di Viola, difatti, passerà all'attacco dopo che Mina si è intrufolata con l'inganno in casa sua. La donna deciderà di denunciare l'assistente sociale, colpevole ai suoi occhi di aver violato la sua privacy.

Tuttavia Mina sembra aver agito esclusivamente per tutelare Viola, aiutandola a ricucire un rapporto con la madre naturale.

Mina Settembre, puntata del 6/11: la protagonista sospesa dal lavoro

Stando alle anticipazioni relative alla puntata del 6 novembre di Mina Settembre, la protagonista dovrà fare i conti con una serie di conseguenze. La denuncia pervenuta da parte della madre di Viola metterà nei guai l'assistente sociale.

Sarà la stessa Elvira, colei che le ha affidato il caso, a comunicarle di essere stata sospesa dal lavoro. Per la giovane sarà un duro colpo da mandare giù. Mina, difatti, ama molto il suo lavoro e farebbe di tutto per ritornare al consultorio. Tuttavia dovrà aspettare che la situazione si sistemi prima di poter tornare sul campo.

Mina Settembre, spoiler del 6 novembre: Gambardella parla con la madre di Viola

Dunque Mina potrà contare sull'aiuto delle sue amiche, le quali saranno pronte ad ascoltarla e supportarla. Tuttavia non saranno solo Titti ed Irene ad aiutare la giovane Settembre. Domenico comprenderà, difatti, di dover far qualcosa per aiutare la sua collega. Pertanto deciderà di fare un tentativo per risolvere questa spinosa situazione. Il ginecologo si recherà dalla madre di Viola per convincerla a ritirare la denuncia. Al contempo giungerà finalmente il giorno delle nozze di Giordano e Titti. Sarà un momento pieno di emozione per la coppia ma anche per le sue due amiche.