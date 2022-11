Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore, che andranno in onda dal 14 al 18 novembre ci saranno importanti novità e colpi di scena per i protagonisti della fiction di Rai 1. A tal proposito, le anticipazioni rivelano che Ezio si licenzierà, dopo l’ennesima discussione con Umberto. Gloria, invece, capirà che qualcosa turberà suo marito e lo costringerà a confessargli cosa è accaduto. Nel frattempo, il papà di Stefania accetterà la proposta di Vittorio e andrà a vivere a casa di Conti.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni al 18/11: Ezio non chiede scusa a Umberto e si licenzia

Il rapporto fra Ezio e Umberto si incrinerà e ai vertici della ditta Palmieri accadrà l’inevitabile. Dopo l’ennesimo scontro fra il banchiere e il direttore commerciale, il marito di Gloria prenderà una decisione inaspettata. Le anticipazioni degli episodi de Il Paradiso delle Signore, che andranno in onda fino al 18 novembre, rivelano che Colombo verrà rimproverato da Guarnieri in modo molto duro. Stanco della situazione, Ezio non vorrà chiedere scusa al suo datore di lavoro, anzi preferirà piantarlo in asso e licenziarsi. A quel punto il papà di Stefania informerà Vittorio Conti dell’accaduto.

Il Paradiso delle signore, puntate al 18/11: Ezio parla con Vittorio e Gloria capisce che qualcosa non va

Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore, che verranno trasmesse fino al 18 novembre, rivelano che Ezio spiegherà a Vittorio di avere dato le dimissioni e di non essere più il direttore commerciale dell’azienda di Umberto.

Al momento non è chiaro se Conti offrirà un impiego al signor Colombo o se non potrà fare nulla per aiutarlo. L’unica cosa certa è che il papà di Stefania gli raccomanderà di non rivelare a nessuno cosa è successo. Gloria, però, noterà che suo marito ha qualcosa che non va e inizierà a preoccuparsi.

Il Paradiso delle signore, episodi al 18/11: Gloria costringe Ezio a confessare

Gloria dimostrerà di conoscere bene il consorte e intuirà che qualcosa non quadra, e vorrà fare luce sulla vicenda. Moreau, pertanto, prenderà in mano la situazione e proverà a vederci chiaro. Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore rivelano che la mamma di Stefania capirà che Ezio le sta nascondendo qualcosa e quindi lo costringerà a confessare cosa è accaduto. Attualmente non sono trapelati indizi sul luogo dove avverranno le confidenze di Colombo e Gloria, e se la chiacchierata fra marito e moglie avverrà in negozio o in un altro luogo. Inoltre non è chiaro come reagirà Moreau quando verrà a sapere che il consorte è rimasto senza lavoro.

Durante le puntate che andranno in onda fino al 18 novembre, Ezio accetterà la proposta di andare a vivere a casa di Vittorio Conti, pertanto lascerà la pensione dove si era trasferito temporaneamente.