La soap opera Il Paradiso delle signore, giunta alla sua settima stagione, prosegue la sua messa in onda su Rai 1. Nel corso degli episodi che occuperanno il piccolo schermo dal 21 al 25 novembre 2022, la Contessa Adelaide di Sant’Erasmo sarà in preda allo sconforto totale a causa della sua gelosia nei confronti di Flora Gentile Ravasi. Il tutto accadrà quando saprà che la giovane ha ricevuto l'anello di fidanzamento da Umberto Guarnieri.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, al 25 novembre: Flora si allontana da Umberto

Nelle puntate che il pubblico avrà modo di vedere da lunedì 21 a venerdì 25 novembre, Ezio sarà deciso a trovarsi un nuovo mestiere, prima di annunciare a Veronica che non lavora più nella ditta Palmieri.

A invitare il signor Colombo a essere sincero al più presto possibile con la compagna sarà l’ex moglie Gloria. Purtroppo il padre di Stefania continuerà a mentire alla sua promessa sposa. In seguito la capo commessa architetterà un piano per aiutare il padre di sua figlia a mettersi in proprio.

Ezio convocherà Veronica, Gemma e Stefania per annunciare di aver ricevuto una proposta di lavoro dopo aver dato le dimissioni. Don Saverio, non appena in parrocchia non ci saranno più pettegolezzi su Veronica ed Ezio, darà il "via libera" alla donna per tornare a vivere con il suo amato. La madre di Gemma, però, cambierà idea all’improvviso dopo aver assistito a un episodio.

Alfredo tornerà a lavoro dopo essere guarito e oltre a non riuscire a invitare Irene a uscire con lui, non farà fatica a capire che potrebbe nascere una storia tra Maria e Vito.

Quest’ultimo verrà spronato dal collega a dichiararsi alla ricamatrice. Il nuovo contabile del Paradiso seguirà il consiglio di Alfredo scrivendo un biglietto a Maria. Quest’ultima accetterà di presentarsi all’appuntamento del suo corteggiatore, ma all'ultimo accadrà un imprevisto. Pur essendo rimasto deluso, Vito non mollerà la presa, dato che richiederà alla fanciulla di passare del tempo con lui.

Umberto cercherà di recuperare i rapporti con Flora a seguito della fine della loro storia d’amore. Quest’ultima, dopo aver preso le distanze dal commendatore, si sfogherà con Marcello. Adelaide, non appena intuirà che c’è aria di crisi tra suo cognato e la stilista, chiederà delle delucidazioni proprio a Barbieri.

Guarnieri regala un anello alla stilista, Marco riceve un’offerta di lavoro

Vittorio avrà il timore che Matilde possa lasciare il grande magazzino milanese a causa della loro lite, per questo motivo le dirà chiaramente di voler continuare a lavorare con lei. Conti rimarrà sconvolto non appena verrà a conoscenza dell’assassinio di John Fitzgerald Kennedy, il presidente degli Stati Uniti, che la contessa di Sant’Erasmo vorrà ricordare al Circolo. A sorpresa quest'ultima chiederà a Umberto di affiancarla, invece Flora se ne andrà via dalla suite che condivideva con il commendatore.

Vittorio, dopo aver ricevuto la visita inaspettata di Matilde, le proporrà di accompagnarlo a una cena in cui ci saranno anche degli amici.

Successivamente Marcello, quando Flora gli dirà di amare ancora Umberto, la inviterà ad affrontarlo: a sorpresa la stilista sorprenderà il commendatore insieme ad Adelaide. A questo punto Umberto regalerà un anello di fidanzamento alla giovane Ravasi sotto lo sguardo di Barbieri, che non perderà tempo per raccontare l’accaduto ad Adelaide. Quest’ultim,a dopo essersi sfogata, si scambierà un abbraccio con Marcello.

Elvira vorrà capire se Salvatore si è ripreso dalla rottura con la moglie Anna, mentre Marco riceverà un’offerta di lavoro in grado di cambiare sia la sua vita, che quella della fidanzata.