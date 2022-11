La serie televisiva Il Paradiso delle Signore, ambientata nella Milano degli anni Sessanta, e giunta alla sua settima stagione e continua a essere ricca di tanti colpi di scena. Nell’episodio che verrà trasmesso su Rai 1 il 21 novembre 2022, come sempre a partire dalle ore 16:05 circa, Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) non nasconderà il suo evidente turbamento a causa di Matilde Frigerio di Sant’Erasmo (Chiara Baschetti). In particolare il direttore avrà il timore che la new entry se ne vada via dal negozio più lussuoso di Milano a causa dei loro dissapori.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, episodio del 21 novembre: Gloria invita Ezio a essere sincero con Veronica

Gli spoiler riguardanti la cinquantunesima puntata dello sceneggiato prodotto da Aurora Tv per Rai Fiction, in programmazione lunedì 21 novembre, raccontano che Ezio (Massimo Poggio), dopo aver dato le dimissioni alla ditta Palmieri a causa dei litigi avuti con Umberto (Roberto Farnesi), avrà un obiettivo ben preciso: trovare in fretta un nuovo lavoro prima di comunicare a Veronica (Valentina Bartolo) di essersi licenziato. A cercare di convincere l’uomo a cambiare idea sarà l’ex moglie Gloria (Lara Komar), spronandolo a essere sincero con la sua promessa sposa.

Alfredo (Gabriele Anagni), dopo essersi fratturato un braccio, tornerà a lavorare tra le mura del grande magazzino.

L’uomo sin da subito si accorgerà che ci sono i presupposti per vedere nascere una storia d’amore tra la ricamatrice Maria (Chiara Russo) e il nuovo contabile Vito (Elia Tedesco).

Flora ancora innamorata di Umberto, Vittorio teme che Matilde possa andarsene via dal paradiso

Intanto il Commendatore Guarnieri si darà da fare per riavere al suo fianco Flora (Lucrezia Massari) a seguito della loro rottura, ma purtroppo non riuscirà nel suo intento, in quanto la stilista si allontanerà da lui.

A questo punto la giovane Ravasi vuoterà il sacco con Marcello (Pietro Masotti), rivelandogli della sua crisi sentimentale con Guarnieri. La fanciulla si sfogherà con la persona giusta, dato che Barbieri continuerà a essere abbastanza tormentato per avere ancora nella mente l’ex fidanzata Ludovica (Giulia Arena).

Vittorio non farà altro che pensare al battibecco avuto con Matilde: il direttore sarà turbato e triste al pensiero che la new entry possa decidere di andarsene via dal grande magazzino del capoluogo lombardo.