Per Oylum non ci saranno buone notizie nelle prossime puntate di Tradimento. Dopo aver accusato l'ennesimo episodio di intorpidimento alla mano, la ragazza si recherà in ospedale e scoprirà di avere una frattura al collo, che compromette il suo sogno di diventare una ballerina.

Oylum pronta a partire per New York all'insaputa di Güzide

Per Oylum arriverà il giorno della partenza per New York, perché dall'accademia di danza sono stati abbastanza chiari: l'hanno attesa per troppo tempo, quindi se non arriverà in città entro due giorni, perderà il posto.

La ragazza si darà da fare per trovare il biglietto aereo, cosa abbastanza difficile, visto che sarà tutto pieno.

Ci penserà Tolga a darle una mano e a trovarle un posto in un volo da Istanbul a New York. Solo poche persone sono a conoscenza di questo viaggio: Tarik, che sa che la figlia è stata espulsa dall'università, Tolga e l'amica Selin. Güzide non è a conoscenza di nulla, anzi, crede che la figlia partirà per Amsterdam 10 giorni dopo.

Un malore blocca la partenza di Oylum per New York

Più volte, Tolga ha spronato Oylum per dire alla madre la verità, non si merita tutte queste bugie. Alla fine, la ragazza non ce l'ha fatta e ha preferito scriverle una lettera, che le lascerà sul comodino prima della sua "fuga" per New York.

Il giorno della partenza, Oylum andrà a casa della madre per vederla un'ultima volta e per lasciare nel comodino della sua camera la lettera. Ad accompagnarla in aeroporto ci penserà Tolga, ma prima dovranno passare a casa di Selin per prendere i bagagli di Oylum. Mentre si dirigeranno in macchina, Oylum accuserà un intorpidimento alla mano, che non le permetterà nemmeno di tenere la valigia.

È una cosa che le è accaduta troppo spesso ultimamente e Tolga non se la sentirà di farla partire in questo stato, così la porterà subito in ospedale.

Oylum scopre una frattura al collo

La dottoressa visiterà Oylum e, a primo impatto, tutto sembrerà andare bene. Per capire la causa del suo malessere si dovrà eseguire subito una risonanza magnetica.

Arriveranno i risultati, che non porteranno buone notizie. Il medico le chiederà se è stata vittima di qualche incidente e Oylum le racconterà dell'incidente in moto, ma, secondo la risonanza magnetica, tutto era a posto.

Il medico approfondirà e le chiederà se è successo qualcosa di più recente, così Tolga citerà l'aggressione subita per strada. Oylum ha sbattuto la testa e in ospedale non l'hanno sottoposta a nessuna risonanza magnetica. "Ha una vertebra del collo rotta", dirà il medico e Oylum le chiederà se può trattare questa cosa negli Stati Uniti, visto che si sta recando lì per frequentare l'accademia di danza.

Oylum distrutta: il sogno della danza svanisce dopo la diagnosi medica

"Lei si deve dimenticare del ballo.

Forse non si rende conto della gravità della situazione, ma rischia di rimanere paralizzata", dirà il medico con franchezza, "Dovrà indossare un tutore al collo per almeno tre mesi e per un anno non potrà svolgere nessuna attività fisica, potrà essere in grado di ballare forse tra qualche anno, ma sicuramente non a livello professionale".

Oylum sarà ovviamente distrutta dopo aver scoperto che non potrà mai realizzare il sogno di diventare ballerina.