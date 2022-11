L'attrice Clara Danese è tra le nuove protagoniste de Il Paradiso delle signore 7, la soap opera del primo pomeriggio di Rai 1, che tutti i giorni appassiona una media di quasi due milioni di spettatori.

L'interprete di Elvira, in una recente intervista al settimanale "Ora", ha parlato del proprio personaggio e dell'impatto che ha provato la prima volta che è entrata a far parte della grande famiglia della soap opera pomeridiana di Rai 1, senza nascondere che in un primo momento non è stato facile.

Elvira e Salvatore sempre più vicini nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, Elvira è al centro delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 dopo l'avvicinamento che c'è stato con Salvatore Amato.

Il giovane barista, dopo aver dovuto dire addio a sua moglie Anna, ha trovato in Elvira una "spalla" sulla quale poter contare. Elvira e Salvo si sono quindi avvicinati.

Il rapporto tra i due sta crescendo sempre più ed Elvira sembrerebbe intenzionata a far breccia nel cuore del giovane Amato.

L'attrice di Elvira rivela i retroscena su Il Paradiso delle signore 7

In attesa di scoprirlo, l'attrice Clara Danese in una nuova intervista ha tracciato un primo bilancio di questa sua avventura sul set della soap opera pomeridiana.

L'attrice non ha nascosto che, in un primo momento, non è stato affatto semplice per lei, tanto che l'impatto iniziale è stato un piccolo shock.

"Uno shock, una tromba d'aria che ti coglie di sorpresa, è successo tutto velocemente. Un attimo prima lavoravo in una trattoria e studiavo il monologo per la lezione del giorno dopo e poi un attimo ho dovuto lasciare tutti per trasferirmi a Roma", ha dichiarato l'attrice.

'Ero in tensione sul set', l'attrice di Elvira racconta l'esperienza sul set de Il Paradiso delle signore 7

"Da brava attrice ho cercato di dissimulare la tensione del primo giorno con un bel sorriso e tanta concentrazione", ha aggiunto Danese, rivelando che col passare dei giorni è poi entrata in perfetta sintonia con il cast de Il Paradiso delle signore.

"Non mi sono mai sentita persa tra i corridoi, ho trovato un bel clima familiare fin dal primo istante", ha rivelato la nuova protagonista della soap opera.

"L'atmosfera che si respira è molto divertente e leggera, proprio per sopperire al fatto che il lavoro è impegnativo e stancante, quando possiamo ci vediamo anche fuori dal set", ha aggiunto la new entry nel cast della soap.

"Elvira sta costruendo un bel rapporto con Irene, anche se quest'ultima non perde l'occasione di rimproverarla bonariamente per il cibo", ha concluso l'attrice.