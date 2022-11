Nella puntata de Il Paradiso delle Signore, che andrà in onda sul piccolo schermo nel pomeriggio del 16 novembre, ci saranno importanti novità per i personaggi della fiction di Rai 1. A tal proposito, Elvira e Salvo si avvicineranno e il giovane Amato si confiderà con la Venere. Nel frattempo, Clara mentirà a Irene e non le rivelerà la verità sul suo secondo lavoro. Adelaide, invece, tenterà di aiutare suo nipote Marco e farà un gesto d'amore per lui, mentre Armando continuerà a dare consigli d'amore a Vito.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 16/11: Elvira e Salvo si avvicinano

Fra Salvo ed Elvira c'è stata sintonia, fin dal primo giorno. Nelle recenti puntate de Il Paradiso delle signore, la gara di ballo aveva fatto avvicinare il barista e la Venere e, nei prossimi episodi, i due amici si avvicineranno, ancora di più. Le anticipazioni della fiction di Rai 1 rivelano che il 16 novembre ci sarà un'importante novità per Gallo e il giovane Amato. Il figlio di Agnese, infatti, farà un passo importante verso la commessa. In particolar modo, Salvo si aprirà con la ragazza, al punto da rivelarle il suo stato d'animo. Pertanto, è ipotizzabile che Amato riesca a rivelare come si senta, dopo la fine del suo matrimonio con Anna Imbriani e racconti alla sua amica la delusione provata per la partenza della sua consorte.

Il Paradiso delle signore, trama 16/11: Clara mente a Irene

Nel frattempo, continueranno anche le vicende delle altre Veneri. Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore del 16 novembre rivelano che Clara non racconterà a Irene la verità sul suo secondo lavoro. A tal proposito, la nipote di don Saverio inizierà a fare le pulizie in un palazzo, per arrotondare e mentirà alla sua coinquilina, non dicendole di avere trovato un altro impiego, che le permetta di avere più soldi a fine mese.

Però, Cipriani scoprirà la cosa e, al momento, non è chiaro se Irene avrà un confronto con la collega, oppure no.

Il Paradiso delle signore, episodio 16/11: Adelaide aiuta Marco

Inoltre, durante la puntata de Il Paradiso delle signore del 16 novembre, verranno trattate le vicende di altri personaggi della fiction. A tal proposito, Adelaide farà un gesto d'amore nei confronti di suo nipote e organizzerà un concorso letterario al Circolo.

In tale occasione il giornalista vestirà i panni di giudice. Armando, invece, continuerà ad aiutare Vito a conquistare Maria e consiglierà al contabile di fare il primo passo con la stilista. Al momento, non è chiaro se Lamantia seguirà i consigli di Ferraris o se continuerà a tentare, con calma, di fare breccia nel cuore della sarta dell'atelier.