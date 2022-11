Le anticipazioni delle nuove puntate Il Paradiso delle Signore 7 sono ricche di novità e di colpi di scena. Flora, dopo aver parlato con Marcello, ha capito che non può perdere Umberto e così si precipita al Circolo. Peccato che lo trovi in compagnia di Adelaide, con la quale scambia sguardi complici. La povera Ravasi si sentirà mancare la terra sotto i piedi. Nel frattempo, Ezio dovrà fare una scelta importante che cambierà completamente la sua vita. A consigliarlo, con grande delusione di Veronica, è sempre Gloria.

Ezio rivela a Gloria la sua decisione: Il Paradiso delle Signore 7 anticipazioni

Dopo aver dato le dimissioni dalla ditta Palmieri, Ezio si è liberato di un peso, non dovendo più discutere e ricevere umiliazioni da parte di Umberto. Deve però trovare un altro lavoro per mantenere la sua famiglia.

La sua idea sarebbe quella di mettersi in proprio, così da non rendere conto a nessuno. Dall'altra parte, però, sa che non è facile e che un posto fisso gli garantirebbe tranquillità economica, a spese però della sua felicità. Che cosa fare dunque?

Come raccontano le anticipazioni delle nuove puntate Il Paradiso delle Signore, Ezio comunicherà la sua decisione finale a Gloria, mettendo Veronica da parte per l'ennesima volta.

Vittorio fa un passo verso Matilde: anticipazioni Il Paradiso delle Signore

Vito ha scritto il biglietto a Maria, trovando il coraggio necessario. La giovane Puglisi si presenta all'appuntamento, ma un imprevisto manda a monte le buone intenzioni del romantico Lamantia.

Intanto, Salvatore è sempre più chiuso e taciturno per l'addio di Anna ma può contare sull'affetto di chi gli vuole bene.

In particolare, Elvira gli sta accanto e cerca di capire come stia veramente.

Qualcosa si muove tra Conti e la bella Frigerio. Nei prossimi episodi Il Paradiso delle Signore, Vittorio fa un passo verso Matilde, invitandola a una cena con amici.

Flora gelata da Umberto ne Il Paradiso delle Signore

Flora confida a Marcello di essere ancora innamorata di Umberto.

Anche se lo ha lasciato, non fa altro che pensare a lui. Barbieri le consiglia di non fare il suo errore, che si è lasciato scappare Ludovica per il troppo orgoglio.

Rinfrancata dalle parole di Marcello, Flora va al Circolo decisa a parlare con Umberto, ma lo vede in compagnia della contessa. Tra loro sembra esserci la complicità unica che li univa come un tempo. Questa scena farà molto male a Flora, che penserà di aver perso per sempre il suo grande amore.

La giovane Ravasi si pentirà di essere stata così precipitosa ma avrà in cuor suo poche speranze: sa che Adelaide, ora, farà di tutto per tenere Umberto lontano da lei, così da portare a termine la sua vendetta.